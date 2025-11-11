Bihar Election Photos: कहीं गोद में बच्चा तो कहीं बुजुर्ग... बिहार में वोटिंग के लिए उत्साह की तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Assembly election 2025: बिहार में अंतिम चरण का मतदान जारी है। इसको लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या बुजुर्ग क्या दिव्यांग सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं की भारी संख्या पोलिंग बूथ के बाहर दिखाई दी।

जहां पुल नहीं है, वहां भी मतदाता नांव के माध्यम से वोट करने पहुंचे। जबकि कुछ मतदाता ऑटो से मतदान केंद्र पहुंचे। सुबह से ही मतदाता पोलिंग बूथ के बाहर जमा हो गए और अपनी-अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें...

सीतामढ़ी में गोद में बच्चा लेकर वोट देने पहुंची करिश्मा देवी। फाटो जागरण

रोहतास जिला के नोखा विधान सभा क्षेत्र के मंगराव स्थित राधा कृष्ण उच्च विद्यालय, बूथ संख्या 290 पर 85 वर्षीय वृद्ध रामविलास यादव को खटिया पर टांग कर मतदान करने के लिए ले जाते उनके स्वजन।

111 मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए जाते हुई 90 वर्षीय महिला हमिदिया। फाटो जागरण

शिवहर में बूथ संख्या 200 पर दिव्यांग पति को लेकर पहुंची महिला मतदाता। फोटो जागरण

नाव से वोट डालने जाते हुए लोग

व्हील चेयर पर पहुंची बुजुर्ग मतदाता

गया जिले के बोधगया विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के बाद स्याही का निशान दिखाते बौद्ध भिक्षु। फोटो जागरण

बांका के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वोट करती हुई महिलाएं। फोटो जागरण

चुनाव के महापर्व में शामिल होने की उमंग, 83 वर्षीय अहिल्या देवी चली बूथ की ओर

बांका में 103 वर्षीय रेणु वाला दास, मतदान के लिए अपने पुत्र के गोद में जाते हुए। फोटो जागरण

शिवहर: बूथ संख्या 263 पर वृद्ध मतदाता को गोद में उठाकर मतदान के लिए ले जाती महिला सिपाही। फोटो जागरण

गया जिले के अति विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 244 मतदान को लेकर खटिया पर ले जाते लोग।

रोहतास जिला प्रशासन ने आज मतदान दिवस को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ते हुए एक अनूठी पहल की। वोट है अधिकार, पौधा है उपहार अभियान के तहत जिले में कुल 10,500 पौधों का वितरण मतदाताओं को उपहार स्वरूप किया गया