    Bihar Election Photos: कहीं गोद में बच्चा तो कहीं बुजुर्ग... बिहार में वोटिंग के लिए उत्साह की तस्वीरें

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:22 PM (IST)

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Phase 2 Voting: बिहार में अंतिम चरण के मतदान में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया। बुजुर्गों और दिव्यांगों समेत सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महिलाओं की पोलिंग बूथों पर भारी संख्या देखी गई। दुर्गम क्षेत्रों में नावों और ऑटो से मतदाता पहुंचे। रोहतास में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा वितरण अभियान भी चलाया गया।

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Assembly election 2025: बिहार में अंतिम चरण का मतदान जारी है। इसको लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या बुजुर्ग क्या दिव्यांग सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं की भारी संख्या पोलिंग बूथ के बाहर दिखाई दी।

    जहां पुल नहीं है, वहां भी मतदाता नांव के माध्यम से वोट करने पहुंचे। जबकि कुछ मतदाता ऑटो से मतदान केंद्र पहुंचे। सुबह से ही मतदाता पोलिंग बूथ के बाहर जमा हो गए और अपनी-अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें...

    Bihar Election Second phase voting (13)

    सीतामढ़ी में गोद में बच्चा लेकर वोट देने पहुंची करिश्मा देवी। फाटो जागरण 

    Bihar Election Second phase voting (15)

    रोहतास जिला के नोखा विधान सभा क्षेत्र के मंगराव स्थित राधा कृष्ण उच्च विद्यालय, बूथ संख्या 290 पर 85 वर्षीय वृद्ध रामविलास यादव को खटिया पर टांग कर मतदान करने के लिए ले जाते उनके स्वजन।

    Bihar Election Second phase voting (6)

    111 मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए जाते हुई 90 वर्षीय महिला हमिदिया। फाटो जागरण 

    Bihar Election Second phase voting (14)

    शिवहर में बूथ संख्या 200 पर दिव्यांग पति को लेकर पहुंची महिला मतदाता। फोटो जागरण

    Bihar Election Second phase voting (2)

     नाव से वोट डालने जाते हुए लोग

    Bihar Election Second phase voting (11)

    व्हील चेयर पर पहुंची बुजुर्ग मतदाता 

    Bihar Election Second phase voting (8)

    गया जिले के बोधगया विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के बाद स्याही का निशान दिखाते बौद्ध भिक्षु। फोटो जागरण

    Bihar Election voting second Phase (4)

    बांका के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वोट करती हुई महिलाएं। फोटो जागरण

    Bihar Election voting second Phase (1)

    चुनाव के महापर्व में शामिल होने की उमंग, 83 वर्षीय अहिल्या देवी चली बूथ की ओर

    Bihar Election Second phase voting (5)

    बांका में 103 वर्षीय रेणु वाला दास, मतदान के लिए अपने पुत्र के गोद में जाते हुए। फोटो जागरण

    Bihar Election Second phase voting (17)

    शिवहर: बूथ संख्या 263 पर वृद्ध मतदाता को गोद में उठाकर मतदान के लिए ले जाती महिला सिपाही। फोटो जागरण

    Bihar Election Second phase voting (19)

    गया जिले के अति विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 244 मतदान को लेकर खटिया पर ले जाते लोग।

    Bihar Election Second phase voting (4)

    रोहतास जिला प्रशासन ने आज मतदान दिवस को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ते हुए एक अनूठी पहल की। वोट है अधिकार, पौधा है उपहार अभियान के तहत जिले में कुल 10,500 पौधों का वितरण मतदाताओं को उपहार स्वरूप किया गया

    Bihar Election voting second Phase (2)

    BIhar Election 2025 Phase 2 Voting में महिलाओं ने बढ़चढ़ कर लिया भाग

    Bihar Election voting second Phase (7)

    नवादा के नारदीगंज में मतदान केंद्र संख्या 36 पर ईवीएम मशीन खराब। अधिकारी मशीन को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। मतदाता कतारबद्ध

    Bihar Election Second phase voting (12)

    मोतिहारी विधानसभा के शहरी क्षेत्र राजा बाजार स्थित राजकीय बाल निकेतनमध्य विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या-207 पर पहली बार मतदान करने के बाद सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी लेते युवा मतदाता। फोटो जागरण

    Bihar Election Second phase voting (9)

    जोकीहाट के मध्य विद्यालय जहानपुर बूथ संख्या 167 से मतदान कर निकली युवती। फोटो जागरण 

    Bihar Election Second phase voting (7)

    Bihar Election Second phase voting (18)

    मधुबनी विधानसभा के बूथ न 89,90,91 पर उमड़ी भीड़