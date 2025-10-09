Bihar Voter List: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के 9 दिन बाद भी कोई शिकायत नहीं, निर्वाचन आयोग सजग
बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद जारी अंतिम सूची पर अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के समक्ष कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोग सतर्क है और लोगों से आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की गई है।
राज्य ब्यूरो, पटना। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के उपरांत 30 सितंबर को जारी अंतिम सूची को लेकर बुधवार तक कोई शिकायत नहीं मिली है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने बुधवार की देर रात सोशल मीडिया के माध्यम से यह अहम जानकारी दी।
सीईओ ने सोशल मीडिया (फेसबुक एवं एक्स) के माध्यम से बताया है कि 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने एवं विलोपन के संबंध में दिनांक 08.10.2025 तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(क) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।
निर्वाचन आयोग सजग
साथ ही सीईओ ने सभी 38 जिलों की सूची के आगे शून्य आपत्तियों की ओर विशेष रूप से आमजन का ध्यान आकृष्ट किया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईआर के उपरांत मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम संबंधित जानकारी तलब किए जाने पर निर्वाचन आयोग सजग हो गया है।
इससे पहले बिहार दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी प्रेस वार्ता के दौरान अंतिम मतदाता सूची को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति पर लोगों से निर्वाची अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की अपील की थी।
