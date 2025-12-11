Language
    'बालू माफिया की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', एक्शन मोड में विजय सिन्हा

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बालू के अवैध खनन में शामिल पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बिना नंबर प्लेट वाले बा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बालू के अवैध खनन, परिवहन समेत किसी भी तरह की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि विभाग के निरंतर प्रयास और मॉनिटरिंग के बावजूद कुछ थाना क्षेत्रों से ऐसे मामलों की शिकायतें मिली हैं, जहां बिना नंबर प्लेट वाले बालू लदे ट्रैक्टर आसानी से निकल जा रहे हैं। यह चिंताजनक है। इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि गृह विभाग को इस मामले में विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाने और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। किसी भी स्तर- थाना, प्रखंड या अंचल पुलिसकर्मियों की संलिप्तता या मिलीभगत सामने आती है, तो उसके खिलाफ बगैर देरी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान के तहत संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां तत्काल छापेमारी करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी केवल औपचारिकता न होकर, प्रभावी रूप से अवैध परिवहन की कड़ियों को तोड़ने की दिशा में होना चाहिए।

    उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की आवाजाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों पर भी दायित्व तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि विभाग की टीम को हर जिले से पर्याप्त सहयोग मिले और साथ ही किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

    मालूम हो कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर एक दिन पूर्व ही आर्थिक अपराध इकाई ने भी बालू और जमीन माफिया को चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम का गठन किया है।

    हेल्पलाइन नंबर पर दें सूचना, मिलेगा दस हजार तक इनाम:

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता खनन व्यवस्था को पारदर्शी, नियंत्रित और पूरी तरह विधिसम्मत बनाना है। इसके लिए विभाग द्वारा तकनीकी निगरानी बढ़ाई जा रही है। साथ ही जमीनी स्तर पर टीमों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है।

    उपमुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना विभाग के हेल्पलाइन नंबर - 94722 38821, 0612-2215360 तथा 9473191437 पर देकर 'बिहारी योद्धा पुरस्कार' पाने का सम्मान भी लें। अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर पकड़वाने पर पांच हजार रुपये और ट्रक पकड़वाने पर दस हजार रुपये का इनाम मिलेगा।