Bihar News: आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस का एक्शन, जूनियर इंजीनियर के ठिकानों पर मारी रेड

सुनील राज, पटना। आय से अधिक संपत्ति मामले में योजना एवं विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर अंसारुल हक के ठिकानों पर विजिलेंस ब्यूरो ने छापा मारा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इनके दरभंगा जिला स्थित आवास एवं कार्यालय तथा मधुबनी जिला स्थित स्थायी आवास की तलाशी ली जा रही है।

विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त सर्च वारंट के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के चार तलाशी दल द्वारा कांड के प्राथमिकी अभियुक्त मो अंसारुल हक के जमलपुरा, नया टोला मस्जिद के नजदीक, पो०- लालबाग, जिला दरभंगा स्थित दो आवास एवं कार्यालय तथा हरिराहा, पंचायत लदनियों, परगना आलपुर, थाना अन्धरामंठ, जिला मधुबनी स्थित स्थायी आवास की तलाशी ली जा रही है।