    Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू, सम्राट चौधरी ने ली शपथ

    Bihar Assembly Session 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा का 18वां सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधायी कार्य शुरू होंगे, जिसमें द्वितीय अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया जाएगा।

    By Piyush Pandey Mon, 01 Dec 2025 11:15 AM (IST)
    Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू, सम्राट चौधरी ने ली शपथ

    बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। (फोटो जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज 1 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। यह सत्र 1 से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसे देखते हुए राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सत्र के दौरान पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू रहेगी। जिसके तहत किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नवगठित विधानसभा के इस सत्र में कुल पांच बैठकें प्रस्तावित हैं। पहले दिन सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।

    1 Dec 202511:18:32 AM

    Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा की कार्यवाही शुरू, सम्राट चौधरी ने ली शपथ

    बिहार विधानसभा में आज की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सदन में पहुंच गए हैं और उन्होंने कार्यवाही में हिस्सा लिया। उनके पहुंचते ही विधानसभा की कार्यवाही औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई। सम्राट चौधरी ने सबसे पहले शपथ ली है। उनके बाद विजय सिन्हा का शपथ होगा

    1 Dec 202511:09:41 AM

    Bihar Vidhan Sabha LIVE: सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे विधानसभा

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और MLA नई चुनी हुई बिहार विधानसभा के पहले सेशन के लिए पहुंचे।