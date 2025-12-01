Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू, सम्राट चौधरी ने ली शपथ

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज 1 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। यह सत्र 1 से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसे देखते हुए राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सत्र के दौरान पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू रहेगी। जिसके तहत किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नवगठित विधानसभा के इस सत्र में कुल पांच बैठकें प्रस्तावित हैं। पहले दिन सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।