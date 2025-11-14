Bihar chunav Result 2025 : परिहार की तीन बहुओं में कौन मारेगा बाजी, राजद की बागी का क्या है हाल
Bihar Chunav Result news: परिहार विधानसभा क्षेत्र में बिहार चुनाव 2025 की तैयारी ज़ोरों पर है। इस बार तीन बहुओं के बीच मुकाबला है, जिससे चुनाव और भी रोमांचक हो गया है। देखना होगा कि इन तीनों में से कौन विजयी होता है, और राजद की बागी उम्मीदवार का प्रदर्शन कैसा रहता है।
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav Result latest News: परिहार सीट पर NDA से भाजपा प्रत्याशी व विधायक गायत्री देवी आगे चल रही हैं।
पहले राउंड की गिनती के बाद उन्होंने 2770 मतों की बढ़त बना ली है। राजद की स्मिता पूर्वे 2293 के साथ दूसरे स्थान पर चल रही हैं।
राजद से बागी हुईं ऋतु जायसवाल 1091 मतों के साथ तीसरे स्थान पर चली गई हैं। सीतामढ़ी का परिहार सीट इस चुनाव में काफी चर्चा में रहा है।
2008 में परिसीमन के अस्तित्व में आई इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। पहले यह सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था।
कभी राजद का चेहरा रहीं ऋतु जायसवाल के बगावत ने यहां का मुकाबला रोचक कर दिया। वैसे तो कुल नौ प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन यहां मुकाबला निर्दलीय ऋतु जायसवाल, राजद की स्मिता पूर्वे और भाजपा की गायत्री देवी में दिख रहा है।
ये तीनों परिहार की बहुए हैं। गायत्री देवी इससे पहले 2015 एवं 2020 में यहां से विधायक चुनी जा रही हैं। उससे पूर्व उनके पति रामनरेश यादव 2010 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे।
स्मिता पूर्वे राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं। यह सीट उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। 2020 के चुनाव में गायत्री देवी के सामने ऋतु जायसवाल राजद के टिकट पर मैदान में थीं।
मुकाबला टक्कर का था। गायत्री देवी को 73420 जबकि ऋतु जायसवाल को 71851 मत मिले थे। जीत-हार का अंतर महज 1569 वोटों का रहा था।
ऋतु जायसवाल पंचायत की राजनीति से उठकर आई हैं। जानकारों का मानना है कि उनके मैदान में उतरने से राजद प्रत्याशी की जीत मुश्किल हो गई है।
