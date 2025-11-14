ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav Result latest News: परिहार सीट पर NDA से भाजपा प्रत्‍याशी व विधायक गायत्री देवी आगे चल रही हैं।

पहले राउंड की गिनती के बाद उन्‍होंने 2770 मतों की बढ़त बना ली है। राजद की स्मिता पूर्वे 2293 के साथ दूसरे स्‍थान पर चल रही हैं।

राजद से बागी हुईं ऋतु जायसवाल 1091 मतों के साथ तीसरे स्‍थान पर चली गई हैं। सीतामढ़ी का परिहार सीट इस चुनाव में काफी चर्चा में रहा है।

2008 में परिसीमन के अस्‍त‍ित्‍व में आई इस सीट पर भाजपा का ही कब्‍जा रहा है। पहले यह सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र का हिस्‍सा हुआ करता था।

कभी राजद का चेहरा रहीं ऋतु जायसवाल के बगावत ने यहां का मुकाबला रोचक कर दिया। वैसे तो कुल नौ प्रत्‍याशी मैदान में हैं, लेक‍िन यहां मुकाबला निर्दलीय ऋतु जायसवाल, राजद की स्‍म‍िता पूर्वे और भाजपा की गायत्री देवी में दिख रहा है।