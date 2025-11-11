Bihar Chunav 2025 Voting Live: बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग को लेकर उत्साह, सुबह से ही लाइन में लगे मतदाता
Bihar election 2025 phase 2 voting: विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग की आज होने जा रही है। इसमें 122 सीटों के कुल 1302 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मतदाता सुबह से ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं।
Bihar vidhan sabha chunav phase 2 Polls: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण की वोटिंग आज होने जा रही है। इसको लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही लाइनों में लग कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज की वोटिंग से 20 जिलों की 122 सीटों के 1302 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें 12 मंत्री भी शामिल हैं। मतदाताओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस लाइव ब्लॉग में बिहार चुनाव की पल-पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ
Bihar Election 2025 LIVE Voting News: वोटिंग के लिए वोटरों में उत्साह, सुबह से ही लगने लगी लाइन
बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के लिए सीतामढ़ी में एक पोलिंग बूथ के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी।
Bihar chunav 2025 Live: पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
बिहार के भागलपुर में एक पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। Bihar Election 2025 के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी।
Bihar chunav 2025 phase 2 polling LIVE: बेतिया में मॉक पोलिंग, पार्टियों के एजेंट मौजूद
पश्चिम चंपारण के बेतिया में मॉक पोलिंग चल रही है, जिसमें EVM की जांच की जाती है।
LIVE Bihar Assembly election 2025: वोटिंग से पहले गया में मॉक पोलिंग, चेक की गई EVM
गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर मॉक पोलिंग चल रही है। Bihar Elections 2025 के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी।
Bihar Vidhan Sabha Chunav LIVE Voting: भागलपुर में वोटिंग के इंतजाम पूरे, मतदान बढ़ने की उम्मीद
भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए पोलिंग स्टेशनों पर तैयारियां चल रही हैं। पिछले 40 वर्षों से यहां मतदान कम हुआ है। इस बार उम्मीद है कि युवा मतदाताओं की जागरूकता और प्रशासन के प्रयासों से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। प्रेसाइडिंग ऑफिसर डॉ. आनंद कुमार ने बताया कि दुर्गा चरण हाई स्कूल में चार बूथ बनाए गए हैं और यह बूथ नंबर 47 है। वोटर्स की संख्या 945 है। मुझे उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में वोट डालने आएंगे। सभी तैयारियां कर ली गई हैं।
Bihar Election 2025 Live: गया में पोलिंग स्टेशन पर चल रही तैयारी, 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग
गया जी में Bihar Elections 2025 के दूसरे और आखिरी चरण के लिए पोलिंग स्टेशनों पर तैयारियां चल रही हैं। आज राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी।
