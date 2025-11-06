Language
    Bihar Chunav 2025 Voting Live: पहले चरण की वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर मॉक पोल शुरू, कुछ ही देर में डाले जाएंगे वोट

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज है। थोड़ी देर में ही मतदान शुरू हो जाएगा। आज पहले चरण में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी समेत 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

    By Digital Desk Thu, 06 Nov 2025 06:29 AM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनाव लाइव अपडेट। (फोटो एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025 phase 1 live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का आज 6 नवंबर को मतदान होगा। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के पल-पल के अपडेट के लिए बने रहें जागरण के साथ...

    6 Nov 20256:29:02 AM

    Bihar Chunav 2025 Voting Live: दरभंगा में मतदान केंद्र संख्या 138 पर चल रही मॉक-पोलिंग 

    दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रामपुर उदय में स्थापित मतदान केंद्र संख्या 138 पर मॉक-पोलिंग चल रही है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। पीठासीन अधिकारी शशि कुमार ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, एजेंट आ चुके हैं... हमें अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है। सुरक्षा के सभी इंतजाम हैं।

    6 Nov 20256:25:30 AM

    Bihar chunav 2025 Voting Live: मोकामा में चल रही मॉक पोलिंग


    मोकामा विधानसभा क्षेत्र के छतरपुरा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्थापित बूथ संख्या 157 पर मॉक पोलिंग चल रही है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा।

    6 Nov 20256:10:05 AM

    Bihar chunav 2025 Voting Live: मतदान केंद्रों पर चल रही मॉक-पोलिंग

    Bihar chunav 2025 Voting Live: लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मॉक-पोलिंग चल रही है। पहले चरण के अंतर्गत राज्य के 18 जिलों में चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिसमें 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान होगा।

    6 Nov 20255:58:03 AM

    Bihar chunav 2025 Voting Live: महुआ विधानसभा क्षेत्र के बूथ पर चुनाव के लिए तैयारी जारी

    Bihar chunav 2025 Voting Live: वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत के एक मतदान केंद्र में बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए तैयारी की जा रही है। पहले चरण के अंतर्गत 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। 


    6 Nov 20255:52:33 AM

    Bihar chunav 2025 Voting Live: पटना साहिब विधानसभा सीट के लिए बनाए गए 410 बूथ

    Bihar chunav 2025 Voting Live: पटना साहिब विधानसभा सीट के लिए 410 बूथों पर आज सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। लोकतंत्र का महापर्व खुशनुमा माहौल के बीच होगा। अनुमंडल क्षेत्र में 65 पिंक बूथ और पांच मॉडल बूथ बनाए गए हैं। यहां वोटरों के लिए कई विशेष सुविधाएं होंगी। वोटरों में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। इस बार कई स्तर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाने के कारण मतदान का प्रतिशत अधिक सर्वाधिक होने की उम्मीद है। 

    6 Nov 20255:44:53 AM

    Bihar chunav 2025 Voting Live: पटना में अर्धसैनिक बलों की निगहबानी में होगा मतदान


    Bihar chunav 2025 Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों के हर एक बूथ पर अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गयी है। 17 हजार अर्धसैनिक बल और सात हजार पुलिसकर्मियों की निगहबानी में मतदान होगा।

    6 Nov 20255:26:55 AM

    बाराचट्टी सीट से HAM प्रत्याशी के मां पर हमला, RJD पर आरोप

    गयाजी के बाराचट्टी विधानसभा सीट से HAM-S उम्मीदवार ज्योति मांझी के बेटे चंदन कुमार ने कहा कि हम चुनाव प्रचार के क्रम में एक बैठक में जा रहे थे, जब हम सोभ पहुंचे तो एक होटल के पास मेरी मां पर किसी ने हमला किया। वो लोग RJD के समर्थक थे। बौखलाहट में वो इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी मां ठीक हैं। उनके सीने में चोट लगी है।

    HAM

    6 Nov 20255:24:16 AM

    Bihar chunav 2025 Voting Live: पटना के पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रत्याशी, तो इस विधानसभा में सबसे कम

    Bihar chunav 2025 Voting Live: विधानसभा चुनाव में जिले की 14 विधानसभा सीटों पर कुल 149 प्रत्याशी मैदान में हैं। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 14 प्रत्याशी हैं। दानापुर में सबसे कम 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुम्हरार व मनेर सीटों पर 13-13 प्रत्याशी हैं। शहरी सीटों दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना साहिब में इस बार पारंपरिक मुकाबले से इतर कई नए चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फतुहा, मनेर और पालीगंज में स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाने की संभावना जताई जा रही है।

    6 Nov 20255:15:57 AM

    पटना के 14 विधानसभा सीटों के कुल 149 प्रत्याशियों की किस्मत आज EVM में होगी कैद

    लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव मतदान दिवस के लिए राजधानी पटना पूरी तरह तैयार है। आज गुरुवार को 48 लाख 30 हजार 135 मतदाता जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों के कुल 5677 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर, 149 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। इसके लिए बुधवार दोपहर बाद से सभी बूथों पर करीब 31 हजार मतदानकर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों आदि को बूथ पर तैनात कर दिया गया है। 541 महिला बूथ, 49 आदर्श बूथ, 14 दिव्यांग मतदान केंद्र और 3 युवा बूथ लोकतंत्र के इस उत्सव को विशेष बनाएंगे।

    6 Nov 20255:07:52 AM

    बिहार में कोई भी जंगल राज नहीं चाहता- बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल

    छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लोग चाहते हैं कि एनडीए जीते और बिहार का विकास हो। कोई भी 'जंगल राज' नहीं चाहता, सभी जानते हैं कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो अपराध फिर से बढ़ेंगे।

    6 Nov 20255:00:44 AM

    Bihar Chunav 2025 Voting Live: बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है- जेपी नड्डा

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा चुनाव में वोटों की हेराफेरी के दावों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने अभी से मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी हरियाणा की बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बिहार में महागठबंधन हार रहा है और इसलिए उन्होंने बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं।