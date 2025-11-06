Bihar Chunav 2025 Voting Live: पहले चरण की वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर मॉक पोल शुरू, कुछ ही देर में डाले जाएंगे वोट

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025 phase 1 live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का आज 6 नवंबर को मतदान होगा। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा।

