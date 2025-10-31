Bihar Election 2025 Live Updates: बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ की शिकायत, मोकामा में हुई हत्या से गरमाई बिहार की राजनीति

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में डट गए हैं। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा तो अमित शाह ने भी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने नालंदा में पीएम पर जमकर हमला बोला। वहीं, मोकामा में दो पार्टियों के समर्थकों के बीच हुई झड़प और जन सुराज पार्टी के समर्थक की गोली मारकर हत्या से बिहार का माहौल गर्मा गया है।

