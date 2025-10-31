Language
    Bihar Election 2025 Live Updates: बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ की शिकायत, मोकामा में हुई हत्या से गरमाई बिहार की राजनीति

    Bihar Chunav 2025 Live:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा, जबकि अमित शाह ने महागठबंधन की आलोचना की। राहुल गांधी ने नालंदा में पीएम मोदी पर हमला बोला। मोकामा में राजनीतिक हिंसा और हत्या से माहौल तनावपूर्ण है।

    By Digital Desk Fri, 31 Oct 2025 08:21 AM (IST)
    बिहार विधानसभआ चुनाव चरम पर। (फाइल फोटो जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में डट गए हैं। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा तो अमित शाह ने भी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने नालंदा में पीएम पर जमकर हमला बोला। वहीं, मोकामा में दो पार्टियों के समर्थकों के बीच हुई झड़प और जन सुराज पार्टी के समर्थक की गोली मारकर हत्या से बिहार का माहौल गर्मा गया है।

    31 Oct 20258:21:58 AM

    पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बिहार को विकास की राह पर लाए- भाजपा नेता तरुण चुघ

    Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा कि बिहार में जंगलराज कौन लाया, चारा किसने खाया और नौकरी के बदले जमीन किसने हड़पी थी? पूरा देश जानता है कि जो आज अदालतों में लूट और जालसाजी के लिए हाजिर होते हैं, उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकास की राह पर आगे लाए हैं।