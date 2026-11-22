सुनील राज, पटना। बिहार के शहरी इलाकों में जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाने की कोशिश शुरू हो गई है।

सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि शहर के लोगों को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति मिले। साथ ही पाइपलाइन का विस्तार और पानी बरबादी रोकने के लिए भी योजना बनाई जाएगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने ऐसी योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए कंसल्टेंसी एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की है।

एजेंसी जलापूर्ति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का सर्वेक्षण करेगी। तकनीकी और वित्तीय आकलन के बसद डीपीआर को अंतिम रूप दिया जएगा। इसके बाद मंत्री और कैबिनेट की स्वीकृत के बाद कार्य प्रारंभ होगा।

पाइपलाइन का तकनीकी अध्ययन होगा

नगर विकास एवं आवास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार चाहती है कि शहरों में 24 घंटे दबाव के साथ पानी पहुंचे। ताकि बड़ी आबादी को पानी के संकट का सामना न करना पड़े।