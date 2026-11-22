राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सड़क की क्षमता को ध्यान में रखकर वाहनों को परमिट देने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने पहल की है।

विभाग ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कराने जा रहा है, जिसके माध्यम से सड़क पर वाहनों के परिचालन की क्षमता के आधार पर परमिट जारी करने की प्रक्रिया संचालित होगी।

इससे किसी सड़क पर उसकी क्षमता से अधिक वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

विभाग ने इस कार्य को करने और भविष्य में प्रभावी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है।

जिस एजेंसी का चयन होगा, उस एजेंसी को सॉफ्टवेयर तैयार करने से लेकर उसे लागू करने और उसके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी।

इसके लिए शुरुआत में एक वर्ष का अनुबंध होगा। ऐसी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। एजेंसी को विभाग की जरूरत के अनुसार पूरी व्यवस्था विकसित करनी होगी।



इसमें परमिट जारी करने की प्रक्रिया का अध्ययन, वेब और मोबाइल एप तैयार करना, विभाग के दूसरे सिस्टम से जोड़ना, आंकड़ों का स्थानांतरण और सुरक्षा जांच जैसे काम शामिल हैं।