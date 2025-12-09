दीनानाथ साहनी, पटना। उच्च शिक्षा को नई उड़ान देने में जुटी बिहार सरकार को राज्यपाल व कुलाधिपति कार्यालय से भी पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए कुलपतियों का दायित्व के साथ-साथ जवाबदेही तय करते हुए लोकभवन ने यूजीसी के दिशा-निर्देशों को न मानने वाले कुलपतियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

यह सख्ती इसलिए बरती जा रही है ताकि UGC की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन हो सके। अब विश्वविद्यालय के लिए सिर्फ शैक्षणिक कैलेंडर बनाना ही अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि पठन-पाठन से लेकर परीक्षा-परिणाम तक के लिए सीधे तौर पर कुलपति ही उत्तरदायी होंगे। इसे लेकर लोकभवन (राजभवन) द्वारा दंडात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।

लोकभवन जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर अनिवार्य रूप से बनाने और लागू कराने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी करेगा। समय पर शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर लागू नहीं करने वाले विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई का प्रविधान भी होगा। लोकभवन कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार, अक्षमता और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर जिम्मेदार कुलपतियों और संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिया है।

इसके आलोक में राज्य के सभी कुलपतियों को निर्देश देते हुए आगाह किया गया है कि लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा करें। हर स्तर पर सतर्कता व जागरूकता सुनिश्चित करें। साथ ही अब लोकपाल की नियुक्ति न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई भी की जाएगी।

कुलाधिपति कार्यालय के मुताबिक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के स्तर से उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि संस्थागत स्तर पर उच्च शिक्षा में संपूर्ण सुधार लाना आवश्यक है। इसके लिए जवाबदेही बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कुलपतियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, ताकि ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

कुलपतियों का दायित्व विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी के रूप में उसके समग्र प्रशासन, अकादमिक गुणवत्ता और वित्तीय प्रबंधन को देखना है, जिसमें अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना, समितियों की अध्यक्षता करना और कुलाधिपति के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के नियमों को प्रभावी करना शामिल है।