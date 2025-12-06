बिहार में विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए कॉलेजों को पोर्टल पर अपलोड करने होंगे आवेदन, ये है अंतिम तारीख

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के डिग्री कालेजों को संबद्धता (एफलिएशन) के लिए विश्वविद्यालय में दिये गये अपना आवेदन एवं संबंधित अभिलेख कालेज एफलिएशन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2026-30 में इसके लिए आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक तय की है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कालेजों के संबंधन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार नहीं करेगी।

इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल द्वारा संबंधित 11 विश्वविद्यालयों के उन कालेजों के सचिव एवं प्राचार्य को दिये गये हैं।

संबंधित 11 विश्वविद्यालयों में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शामिल हैं।