    बिहार में विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए कॉलेजों को पोर्टल पर अपलोड करने होंगे आवेदन, ये है अंतिम तारीख

    By Arun Ashesh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    बिहार के विश्वविद्यालयों से संबद्धता चाहने वाले कॉलेजों को अब ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। कॉलेजों को समय ...और पढ़ें

    Hero Image

    संबद्धता के लिए कालेजों को अपलोड करने होंगे पोर्टल पर आवेदन। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के डिग्री कालेजों को संबद्धता (एफलिएशन) के लिए विश्वविद्यालय में दिये गये अपना आवेदन एवं संबंधित अभिलेख कालेज एफलिएशन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।

    शैक्षणिक सत्र 2026-30 में इसके लिए आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक तय की है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कालेजों के संबंधन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार नहीं करेगी।

    इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल द्वारा संबंधित 11 विश्वविद्यालयों के उन कालेजों के सचिव एवं प्राचार्य को दिये गये हैं।

    संबंधित 11 विश्वविद्यालयों में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शामिल हैं।

    उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. अग्रवाल द्वारा दिये गये निर्देश में संबंधित कालेजों के सचिवों एवं प्राचार्यों से कहा गया है कि कालेज एफलिएशन पोर्टल पर विश्वविद्यालय में आवेदित आवेदन संलग्न अभिलेख के साथ अपलोड नहीं किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय से प्राप्त संबंधन प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 21 (2)(डी) के तहत कॉलेजों को संबंधन देने का प्रविधान है।