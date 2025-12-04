समर्थ पोर्टल से जुड़ेंगे बिहार के सभी विश्वविद्यालय, उपलब्ध कराये जायेंगे जरूरी संसाधन

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल से जुड़ने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। हर विश्वविद्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष बनेगा। उसमें वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

यह सहमति उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव की अध्यक्षता में बुधवार को सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और समर्थ के नोडल पदाधिकारियों की आनलाइन बैठक में बनी।

बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि सभी विश्वविद्यालयों को समर्थ के कार्यान्वयन के लिए हार्डवेयर सहायता प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले वस्तुओं में इंटरैक्टिव पैनल और वीसी सेटअप होगा।

सौ छात्रों की क्षमता वाला एक-एक स्मार्ट क्लास रूम बनेगा। हर विश्वविद्यालय को समर्थ सेल के लिए तीन-तीन लैपटाप, आठ-आठ डेस्कटाप भी उपलब्ध कराये जायेंगे। कालेजों के नोडल अधिकारी, अकाउंटेंट और डीओई के लिए तीन-तीन डेस्कटाप उपलब्ध कराये जायेंगे। नेटवर्किंग सहायता भी दी जायेगी।