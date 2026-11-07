बिहार में ग्रेजुएशन के लिए 6 हफ्ते की इंटर्नशिप जरूरी, राज्यपाल ने कुलपतियों को जारी किए निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक संकाय के छात्र-छात्राओं के लिए चार से छह सप्ताह तक का इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। यह स्नातक पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगा।

इंटर्नशिप चार क्रेडिट की होगी और इसे पांचवें सेमेस्टर में दिया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है।

बता दें कि जून 2026 में राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप तैयार इंटर्नशिप गाइडलाइंस फॉर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार को स्वीकृति प्रदान की थी।

पांचवां समेस्टर खत्म होने से पहले इंटर्नशिप अनिवार्य

स्नातक संकाय के छात्र-छात्राओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था चार वर्षीय सीबीसीएस आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों में एग्जिट प्वाइंट (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के बाद) के साथ-साथ लागू किया गया है, जो पांचवें सेमेस्टर से पहले होने वाली अनिवार्य इंटर्नशिप पर भी लागू होगा।