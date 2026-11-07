पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को बड़ी राहत, 30 नवंबर तक बढ़ी सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन की डेट

जागरण संवाददाता, पटना। PU (पटना विश्वविद्यालय) ने स्नातक सत्र 2026-27 में नामांकित विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक (नियमित एवं स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रमों में विषय पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दी है।

इससे उन विद्यार्थियों को विशेष राहत मिलेगी, जो तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विषय पंजीयन नहीं करा सके थे।

कुलपति के आदेश पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके पहले विषय पंजीयन के लिए 14 से 30 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गई थी।

हालांकि, विद्यार्थियों को पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों और अन्य समस्याओं को देखते हुए विश्वविद्यालय ने पंजीयन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

छह प्रमुख कॉलेज के प्राचार्यों को भेजा गया पत्र

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में अपने अधीनस्थ सभी प्रमुख महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिया हैं। इनमें कला एवं शिल्प महाविद्यालय, मगध महिला कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और पटना साइंस कॉलेज शामिल हैं।