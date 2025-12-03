जागरण संवाददाता, पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने BCCI द्वारा आयोजित विजय मर्चेंट अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट के शुरुआती दो मैचों के लिए 15 सदस्यीय टीम की बुधवार को घोषणा कर दी। मुकाबले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेले जाएंगे। चयनित सभी खिलाड़ियों को निर्देश दिया गया है कि वे गुरुवार को सुबह 10 बजे तक बीसीए कार्यालय में रिपोर्ट करें। अरवल के यश राज को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि शिवहर के विवेक आनंद उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। टीम में समस्तीपुर के मंदीप कुमार ज्ञानी, पटना के अभिनव सिन्हा, सिवान के अर्नव तिवारी, जमुई के नीशू निष्कर्ष यादव, औरंगाबाद के पीयूष कुमार, भोजपुर के शिवांश पांडेय समस्तीपुर के स्वेताम कुमार जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूत संतुलन प्रदान करेंगे।

न‍िष्‍कर्ष यादव व पीयूष कुमार करेंगे व‍िकेेटकीपिंग विकेटकीपर की जिम्मेदारी जमुई के नीशू निष्कर्ष यादव और औरंगाबाद के पीयूष कुमार को दी गई है। टीम में भोजपुर के शिवांश पांडेय, मधुबनी के उज्ज्वल राज, खगड़िया के अमन कुमार, नालंदा के अगस्त्य कुमार, गया के राजवीर रोहित शर्मा और कैमूर के अंश अरमान हैं। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों को तकनीकी और शारीरिक सहयोग प्रदान करने के लिए सपोर्ट स्टाफ की भी घोषणा की गई है।

प्रमोद कुमार को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। संजय कुमार सहायक कोच, चंदन कुमार एस एंड सी कोच, रवि गोस्वामी फिजियो और प्रभाकर कुमार टीम मैनेजर की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रैक्टिस कैंप में शामिल हुए बाकी खिलाड़ियों को स्टैंड बाय के रूप में रखा गया है, जिससे टीम संयोजन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जा सकें। चयन प्रक्रिया आनलाइन मीटिंग के माध्यम से पूर्ण की गई। जिसे सलील अंकुोला ने स्वीकृति प्रदान की।

13 से राइजिंग स्टार ओपन क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता सातवीं राइजिंग स्टार ओपन क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 13 और 14 दिसंबर को किया जाता है। राइजिंग स्टार चेस अकादमी (कंकड़बाग हाउसिंग कालोनी पंच शिव मंदिर के सामने) दो दिवसीय प्रतियोगिता क्लासिकल टाइम कंट्रोल 60 मिनट 30 सेकेंड के अनुसार खेली जाएगी।