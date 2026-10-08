BPSC TRE-4 में खुशखबरी! फिर बढ़ीं रिक्तियां, अब 33396 पदों पर होगी बंपर बहाली

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने टीआरई-4 में शिक्षकों के 932 पदों की बढ़ोतरी के बाद अब 76 और पद बढ़ाने का प्रस्ताव को सहमति दी है। ये रिक्तियां कृषि से जुड़ी हैं। इन अतिरिक्त पदों से टीआरई-4 में शिक्षकों के पदों की संख्या अब 33396 तक पहुंच जाएगी।

बिहार लोक सेवा आयोग ने 29 सितंबर को टीआरई-4 की रिक्तियों में 932 पदों की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद पूर्व में घोषित 32388 पद बढ़कर 33320 हो गया था। अब शिक्षा विभाग के स्तर पर 76 और पदों से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध हो गया है।