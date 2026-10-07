72वीं BPSC PT Exam: 25 अक्टूबर की परीक्षा टली, अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार; अगले सप्ताह आ सकता है अपडेट

जागरण संवाददाता, पटना। 72वीं BPSC संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित 72वीं BPSC PT परीक्षा अब इस तारीख को नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा को आगे बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि, नई परीक्षा तारीख को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 25 अक्टूबर की तारीख आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर में प्रस्तावित की गई थी। अब इस तारीख पर भी परीक्षा नहीं होने की सूचना से अभ्यर्थियों को नई तारीख के लिए इंतजार करना होगा। पहले 26 जुलाई को होनी थी 72वीं BPSC PT परीक्षा 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पहले 26 जुलाई 2026 को आयोजित होनी थी। आयोग ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए जुलाई में परीक्षा स्थगित कर दी थी।

इसके बाद अगस्त में जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में 25 अक्टूबर 2026 को PT परीक्षा की संभावित तारीख तय की गई थी। अब यह तारीख भी बदलने की जानकारी सामने आई है। नई तारीख पर आयोग के आधिकारिक ऐलान का इंतजार सूत्रों के अनुसार, अपरिहार्य कारणों से 25 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, परीक्षा स्थगित होने और नई तारीख को लेकर आयोग की ओर से अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

बताया जा रहा है कि BPSC की ओर से अगले सप्ताह इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की जा सकती है। नई तारीख की घोषणा के बाद ही परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम स्पष्ट होगा। अभ्यर्थियों को अभी क्या करना होगा? 72वीं BPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को फिलहाल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना पर नजर बनाए रखनी होगी। नई परीक्षा तारीख के साथ एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि और परीक्षा से जुड़े अन्य निर्देश भी आयोग की ओर से स्पष्ट किए जाएंगे।

अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी है कि वे 25 अक्टूबर की तारीख को अंतिम परीक्षा तारीख न मानें, जब तक आयोग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती। नई तारीख के साथ बदल सकता है परीक्षा कार्यक्रम 72वीं BPSC PT परीक्षा की नई तारीख घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित आगे का पूरा कार्यक्रम पता चलेगा। फिलहाल परीक्षा को लेकर अंतिम जानकारी आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।