BPSC Pre 2026: बिहार 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा एक बार फिर स्थगित, नई एग्जाम डेट पर जल्द मिलेगी अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 72nd BPSC Pre 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 72nd BPSC Pre 2026 परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। बता दें, बीपीएसी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर को किया जाना था और इससे पहले यह परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित कराई जानी थी।

कब होगी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी की ओर से फिलहाल नई परीक्षा तिथि का एलान नहीं किया नहीं किया गया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बीपीएससी की ओर से नई परीक्षा तिथि का एलान अगले सप्ताह तक की जा सकती है।