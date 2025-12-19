Language
    Bihar: नए रूटों पर बस चलाएगा परिवहन व‍िभाग; मंत्री ने पर्यटन स्‍थलों को लेकर भी द‍िए खास निर्देश

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    बिहार परिवहन विभाग नए रूटों पर बसें चलाने की योजना बना रहा है। परिवहन मंत्री ने पर्यटन स्थलों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीपीपी मोड में नए रूटों पर चलेंगी बसें।

    राज्य ब्यूरो, पटना। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पथों पर वर्तमान में बसों का परिचालन नहीं हो रहा है, वहां पीपीपी मोड पर बस सेवाएं शुरू की जाएं।

    इसके साथ ही मंत्री ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए विशेष बस सेवाएं प्रारंभ करने का भी निर्देश दिया ताकि पर्यटकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके। 

    शुक्रवार को अधिवेशन भवन सभागार में परिवहन विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की।

    श्रवण कुमार ने कहा कि परिवहन विभाग न केवल जनसुविधाओं से जुड़ा विभाग है, बल्कि प्रमुख राजस्व प्रदाता विभाग भी है। राजस्व में वृद्धि से विकास के अन्य क्षेत्रों में भी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

    इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। मंत्री ने वाहनों की फिटनेस जांच, एचएसआरपी नंबर प्लेट तथा वाहनों में जीपीएस प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करते हुए इन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके साथ बस अड्डों पर मूलभूत सुविधाओं की बहाली, साफ-सफाई एवं यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

    परफार्मेंस के आधार पर होगा ट्रांसफर : सचिव

    परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में पदाधिकारियों का ट्रांसफर परफार्मेंस के आधार पर किया जायेगा। परिवहन विभाग के कार्यालयों की छवि पीपुल फ्रेंडली एवं सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए।

    अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करें।जिला परिवहन पदाधिकारी, एडीटीओ, आरटीए सेक्रेटरी एवं एमवीआइ स्तर पर किसी भी प्रकार का कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए।

    मौके पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल वर्मा, अपर सचिव प्रवीण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

    बांकीपुर बस पड़ाव का न‍िरीक्षण 

    बता दें कि एक दिन पहले परिवहन मंत्री श्रवण कुमार गुरुवार को अचानक गांधी मैदान के पास बने बांकीपुर बस पड़ाव पहुंचे। इस औचक निरीक्ष्ज्ञण के दौरान उन्होंने बसों के संचालन, सुविधाओं और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने का टास्क अधिकारियों को दिया।

    मंत्री ने बसों के निर्धारित समय पर खुलने और लागशीट रजिस्टर पर इंट्री सही तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिलहाल बांकीपुर बस पड़ाव से 35 बसें रोज खुलती हैं। मंत्री ने अन्य खराब बसों को शीघ्र ठीक कर यात्रियों की सेवा में लगाने का आदेश दिया।

    टिकट काउंटर पर कर्मचारियों की मुस्तैदी बढ़ाने के साथ ही परिसर में रोजाना साफ-सफाई पर विशेष जोर देने को कहा गया। शौचालयों की स्थिति को सुधारने के लिए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक कर समीक्षा करने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

     