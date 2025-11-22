Language
    बिहार में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर! होटल जैसी सुविधाओं से लैस ‘Caravan’ बस से करें यात्रा

    By Pintu Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:28 AM (IST)

    बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल जैसी सुविधाओं वाली ‘Caravan’ बस शुरू की गई है। यह बस पर्यटकों को आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी और राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है।

    होटल जैसी सुविधाओं से लैस ‘Caravan’ बस से करें यात्रा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम जल्द ही राज्य के पर्यटन स्थलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 'कैरावैन' बसों की सुविधा शुरू करेगा। यह चलते-फिरते विश्वस्तरीय होटल जैसी सुविधाओं से लैस है। यात्रा के दौरान सोने, खाना पकाने, टीवी देखने, म्यूजिक आदि सुविधाएं मिलेंगी।

    इस सेवा के शुरू होने से राज्य के पर्यटन को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने अभी दो बसें खरीदी हैं, जो पटना आ गईं हैं। औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद बस की बुकिंग शुरू होगी।

    इसमें बैठने के लिए आरामदायक सात सीट, चार स्लीपर बर्थ होने के साथ मनोरंजन के लिए पांच एलईडी टीवी लगी है। साथ ही इसमें मिनी किचेन और बाथरूम जैसी सुविधाएं भी हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों को होटल या रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    कॉर्पोरेशन की अधिकारिक वेबसाइट से बसों की होगी बुकिंग

    ये बसें बोधगया, नालंदा वन-डे ट्रिप या वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व सफारी टूर पैकेज का हिस्सा बनेगी। पर्यटक बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट (bstdc.bihar.gov.in) या मोबाइल नंबर के माध्यम से बसों की बुकिंग की जा सकेंगी।

    इसे लगभग 75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से न्यूनतम 250 किलोमीटर के लिए बुक किया जा सकता है। एक दिन के लिए बुकिंग लगभग 20 हजार रुपये की दर से होगी। वहीं, ज्यादा यात्रा करने पर प्रति किमी की दर लागू होगी। वहीं, पटना में 12 घंटे और 75 किमी की यात्रा के लिए 11,000 रुपये में बुकिंग का विकल्प भी दिया गया है।

    पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए सस्ता विकल्प

    लंबे समय के लिए होटल में रहने की बजाए ‘कैरावैन’ पर्यटकों के लिए एक सस्ता विकल्प हो सकता है। बस में अपना किचन होने से भोजन स्वयं बना सकते हैं। यह पहल नालंदा, बोधगया, वैशाली और राजगीर सहित सभी अन्य पर्यटन स्थलों की यात्राओं को अधिक आकर्षक बनाएगी।