राज्य ब्यूरो, पटना। Gujrat Model in Patna: राज्य के शहरों के विकास के लिए गुजरात मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि नगर विकास का गुजरात माॅडल देश में बेहतरीन है, जहां 56 प्रतिशत शहरीकरण है। इस माॅडल का अध्ययन करने के लिए एक टीम को गुजरात भेजा जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने विभाग की सभी 15 शाखाओं की समन्वित बैठक की। अधिकारियों के साथ नगर निकायों की कार्य प्रणाली कैसे दुरुस्त हो, स्वच्छता और कर की कार्य प्रणाली को किस तरह से ठीक किया जाए, इस पर मंथन किया।

सफाई पर दें व‍िशेष ध्‍यान

उन्होंने सफाई पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शहरों में सड़कों की साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सुनिश्चित किया जाए ताकि हमारे शहर साफ और सुंदर दिखें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर निकायों की कार्य प्रणाली, स्वच्छता आदि जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों पर अगले एक महीने में स्पष्ट बदलाव दिखना चाहिए।

आगामी दिनों में सभी शाखाओं की एक-एक कर गहन समीक्षा की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में विभाग के सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी, प्रमंडलीय आयुक्त सह बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर सहित वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

राजस्‍व विभाग के कामकाज पर विशेष ध्‍यान

राजस्‍व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्‍व तथा नगर विकास विभाग की जिम्‍मेदारी संभाल रहे व‍िजय स‍िन्‍हा विभ‍िन्‍न मुद्दों पर बेहद सक्र‍िय हैं। जमीन के मामलों में तो वे बेहद सख्‍ती दिखा रहे हैं।