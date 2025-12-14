इन्वेस्टर मीट की तर्ज पर ﻿बिहार में कंसलटेंट मीट की तैयारी, देशभर के उद्योगपतियों का होगा जमावड़ा

राज्य ब्यूरो, पटना। उद्योग विभाग अब इंवेस्टर मीट की तर्ज पर कंसलटेंट मीट कराने की तैयारी कर रहा। अगले वर्ष 15 जनवरी के बाद पटना में कंसलटेंट मीट का आयोजन होगा।

इस मीट में वैसे कंसलटेंट शामिल होंगे, जो देशभर के बड़े उद्यमियों के लिए निवेश प्रस्ताव को तैयार करते हैं। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी।

उद्योग मंत्री ने बताया कि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें इस बारे में निर्देश दिया गया है। बड़ी संख्या मे उद्यमी बिहार में निवेश के प्रस्ताव के साथ संपर्क कर रहे हैं।

कंसलटेंट मीट का उद्देश्य है कि हम उनके माध्यम से सीधे-सीधे उद्यमियों को यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार किस-किस तरह की सुविधाएं और सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।

उन्हें जमीन की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बिहार में अलग-अलग क्लस्टर के लिए कितना बड़ा बाजार है, यह जानकारी भी दी जाएगी।

उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में निवेश की अपार संभावनाओं पर हुई बैठक में उद्योग निदेशक ने एक प्रजेंटेशन दिया। उसमें यह जानकारी दी गई कि उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के स्तर पर किस तरह से पालिसी आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।