राज्य ब्यूरो, पटना। अगले तीन साल में बिहार में सात नए हवाई अड्डे शुरू होंगे। इनमें मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, रक्सौल, वीरपुर और सहरसा के हवाई अड्डे उड़ान योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं।

वहीं, सोनपुर और अजगैबीनाथ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी 2030 तक बन जाएंगे। नए एयरपोर्ट शुरू होने से राज्य में हवाई संपर्क बढ़ेगा और पर्यटन, व्यापार तथा आवागमन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह जानकारी शुक्रवार को सिविल विमानन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने एक प्रेस कांफ्रेंस में दी।