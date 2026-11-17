राज्य ब्यूरो, पटना। ''गन्ना विकास रथ-2026'' का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि कि किसानों की समृद्धि, गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा चीनी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

राज्य में 10 चीनी मिलें कार्यरत हैं और पांच मिलें शीघ्र शुरू की जाएंगी। हालांकि, स्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष के सामने बने मंच से 40 गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर सभी 36 जिलोंं की ओर रवाना किया। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार 25 नई चीनी मिलों की संभावना तलाशने में जुटी हुई है। इस उद्देश्य से कुछ मिलों के लिए विस्तृत परियोजना (डीपीआर) रिपोर्ट आदि की पहल चल रही है। संभव है कि प्रस्तावित पांच नई मिलें उन्हीं में से हों। दरभंगा जिला के सकरी और मधुबनी जिला के रैयाम में चीनी मिल को पुन: चालू करने के लिए सहकारिता विभाग अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। नवादा जिला के वारसलीगंज में भी मिल की संभावना है, जबकि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर और सारण जिला के तरैया में चीनी मिल के लिए डीपीआर तैयार कराने की घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ''समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार'' के संकल्प के साथ शुरू किया गया यह अभियान किसानों तक आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गन्ना की खेती न केवल किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव के साथ गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार आदि समारोह में उपस्थित रहे गांव-देहात तक जागरूकता फैलाएंगे रथ गन्ना की उन्नत किस्मों, वैज्ञानिक खेती, जैविक खाद एवं आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। कृषि यंत्रों पर अनुदान तथा प्रमाणित गन्ना बीज पर मिलने वाले अनुदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। नए क्षेत्रों में गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क गन्ना बीज की उपलब्धता की जानकारी भी दी जाएगी। डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की पहल डिजिटल तकनीक के उपयोग से किसानों को अधिक सुविधाजनक एवं सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 'गन्ना आइडी' एवं 'गन्ना साथी' एआइ चैटबाट के माध्यम से किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की पहल की गई है। इसके साथ ही किसान गोष्ठियों एवं नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता और जन-भागीदारी बढ़ाई जाएगी।