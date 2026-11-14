बिहार में खुलेंगी 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी, 11.25 लाख रुपये तक मिलेगा अनुदान; किसान ऐसे करें आवेदन

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए 44 हाईटेक गन्ना नर्सरी बनाने की पहल हो रही है। गन्ना उद्योग विभाग पहली बार यह योजना लेकर आया है, जिसमें अनुदान का प्रावधान भी है।

इन नर्सरियों के जरिये प्रति वर्ष कुल 2.20 करोड़ उन्नत और रोगमुक्त गन्ना के बीज-पौधे तैयार करने का लक्ष्य है। सिंगल बड प्लांटलेट्स (एसबीपी) तकनीक से प्रत्येक नर्सरी में प्रति वर्ष लगभग पांच लाख पौधे तैयार होंगे।

बहरहाल चार स्थलों पर नर्सरी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। उनमें से एक पटना और दूसरा जमुई जिला में है। दो नर्सरियां मुजफ्फरपुर जिला में प्रस्तावित हैं।

केन केयर पोर्टल पर करना है ऑनलाइन आवेदन

अभी बिहार में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो रही है। नर्सरियों के जरिए गैर-चीनी मिल क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती का विस्तार किया जाएगा।

प्रस्तावित 25 नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी पुरानी मिलों को पुनः चालू करने के लिए पर्याप्त कच्चा माल (गन्ना) चाहिए।

ऐसे में इन नर्सरियों के जरिये किसानों को स्थानीय स्तर पर कम लागत में रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले गन्ना बीज (पौधे) उपलब्ध कराए जाएंगे।

दूसरा उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर नर्सरी संचालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और स्थानीय युवाओं व महिलाओं को रोजगार देना है।

पात्रता और आवेदन की प्रक्र‍िया

इन नर्सरियों को निजी-जन भागीदारी (पीपीपी) माडल पर विकसित किया जा रहा है। प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह, निजी उद्यमी, चीनी मिलें और गुड़ उद्यमी इसके लिए पात्र हैं। पात्र आवेदक बिहार केन केयर पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।



लागत और अनुदान : एक नर्सरी पर कुललागत 15 लाख रुपये अनुमानित है। 44 नर्सरियों के लिए यह राशि 6.60 करोड़ रुपये बनती है।