राज्य ब्यूरो, पटना। Urban Development and Housing Department: न‍ितिन नवीन ने सोमवार को नगर विकास मंत्री के रूप में पद ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा नगर विकास एवं आवास विभाग जनता के जीवन स्तर, शहरी सुविधाओं और भविष्य की आधारभूत संरचना से सीधे जुड़ा है, ऐसे में अगले पांच सालों में हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम ऐसा विकास करें जो जनता के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और जनसुलभ हो।

मां सीता की धरती बनेगी सेटेलाइट सिटी मंत्री ने कहा कि बिहार को व्यवस्थित एवं विकसित करने के लिए कई शहरों को सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। इनमें नौ कमिशनरी टाउन समेत मां जानकी की धरती सीतामढ़ी और सोनपुर में सैटेलाइट सिटी बनेगी। इन टाउनशिप में सड़कें, पार्क, खेल मैदान, सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाओं मिलेगी। विभाग ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। योजना के तहत, बड़े शहरों की भीड़ कम करने और योजनाबद्ध विकास के लिए आधुनिक सुविधाएं युक्त नए शहर बनाए जाएंगे। शहरीकरण कर राष्‍ट्रीय औसत तक पहुंचाने का लक्ष्‍य उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में हमारा लक्ष्य बिहार में शहरीकरण की दर को राष्ट्रीय औसत दर तक पहुंचाना है। सरकार लगातार बुनियादी ढांचे में सुधार और नए शहरी निकायों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

इस प्रक्रिया में योजनाबद्ध विकास, जल निकासी, यातायात, और कचरा प्रबंधन जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि शहरी यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नए मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा तथा अतिक्रमण हटाने की ठोस रणनीति बनाई जाएगी।