राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्‍य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत (CS Pratyay Amrit) ने अधिकारियों से कहा है कि बिहार को टेक हब बनाने के अभियान में ''अभी नहीं तो कभी नहीं'' के मंत्र के साथ जुटें। बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के साथ हम सबको आगे बढ़ना है।

वे बुधवार को राज्य में तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वही इस समिति के अध्यक्ष हैं। बैठक का आयोजन 25 नवंबर को उद्योग विभाग एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग से संबंधित कैबिनेट के निर्णयों को लागू करने के उपायों पर विचार करने के लिए किया गया था।

इन निर्णयों में बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में विकसित करने, न्यू एज इकानमी के अंतर्गत एक वैश्विक ''बैक एंड हब'' और ''ग्लोबल वर्क प्लेस'' के रूप में स्थापित करने के अलावा बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों और युवाओं को राज्य के अंतर्गत स्टार्ट-अप एवं अन्य न्यू एज इकानमी प्रक्षेत्र की रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य शामिल है।

AI म‍िशन की होगी स्‍थापना कैबिनेट की बैठक में राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया था। उच्च स्तरीय समिति इन निर्णयों को लागू करने के लिए कार्य योजना बनाएगी। समिति में उद्योग, वित्त, कृषि, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव सदस्य बनाए गए हैं।