उद्योग का बड़ा हब बनेगा बिहार: अडाणी, अनिल अग्रवाल व पिल्ले समेत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लगातार हो रहा संवाद
बिहार एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अडाणी, अनिल अग्रवाल और पिल्ले जैसे बड़े उद्योगपतियों से लगातार संवाद हो रहा है, जिससे राज्य में ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। लंदन में शनिवार को ओवरसीज फेंड्स आफ भारतीय जनता पार्टी (OFBJP) की बैठक हुई। बैठक के दौरान बिहार मे एनडीए की प्रचंड जीत पर विजय उत्सव का भी आयोजन हुआ।
बिहार में औद्योगिक इकाईयों के निवेश पर भी बात हुई। ओएफबीजेपी के संयोजक प्रशांत कुमार ने कहा कि बिहार में निवेश के लिए गौतम अडाणी, अनिल अग्रवाल, डा. राजमोहन पिल्लै, रंजीत भाटुका सहित कई वैश्विक उद्योगपतियों से लगातार बात हो रही है।
हमारा साझा उद्देश्य बिहार में दीर्घकालिक निवेश, औद्योगिक विस्तार और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन है। उद्योग मंत्री डा. दिलीप जायसवाल भी आनलाइन मोड में इस कार्यक्रम से जुड़े थे।
उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार को औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी है।
उद्यमी डा. राजमोहन पिल्लै ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और अनुभव का उपयोग करते हुए जिम्मेदार औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने को ले वे प्रतिबद्ध हैं। बिहार में निवेश का यह अत्यंत उपयुक्त समय है। सांसद राजीव प्रताप रूडी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
कंसलटेंट के साथ इन्वेस्टर मीट की तर्ज पर आयोजन की तैयारी
उद्योग विभाग अब इंवेस्टर मीट की तर्ज पर कंसलटेंट मीट कराने की तैयारी कर रहा। अगले वर्ष 15 जनवरी के बाद पटना में कंसलटेंट मीट का आयोजन होगा।
इस मीट में वैसे कंसलटेंट शामिल होंगे जो देश भर के बड़े उद्यमियों के लिए निवेश प्रस्ताव को तैयार करते हैं। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस आशय की जानकारी दी।
उद्योग मंत्री ने बताया कि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें इस बारे में निर्देश दिया गया है। बड़ी संख्या मे उद्यमी बिहार में निवेश के प्रस्ताव के साथ संपर्क कर रहे हैं।
कंसलटेंट मीट का उद्देश्य है कि हम उनके माध्यम से सीधे-सीधे उद्यमियों को यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार किस-किस तरह की सुविधाएं और सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।
उन्हें जमीन की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बिहार में अलग-अलग क्लस्टर के लिए कितना बड़ा बाजार है यह जानकारी भी दी जाएगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में निवेश की अपार संभावनाओं पर हुई बैठक में उद्योग निदेशक ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उसमें यह जानकारी दी गयी कि उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार के स्तर पर किस तरह से पालिसी आधारित सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।
