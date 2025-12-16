बिहार के शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन, बकाया वेतन का भी होगा भुगतान; शिक्षा विभाग के निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तमाम शिक्षकों को प्रोन्नति की प्रक्रिया जनवरी से आरंभ होगी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की प्रोन्नति देने संबंधी कवायद शुरू कर दी गई है।

शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए समय-तालिका का निर्माण किया जा रहा है। प्रोन्नति के लिए शिक्षकों की सेवा निरंतरता से संबंधित गाइडलाइन जिलों को जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों को सभी देय सुविधाएं दी जाएं। छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का रेशनेलाइजेशन होगा।

इसके तहत जिन स्कूलों में सरप्लस शिक्षक होंगे, वे आवश्यकता वाले स्कूल में भेजे जाएंगे। यह कार्य हर जिले में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। जिन जिलों में शिक्षकों को दिए गए वेतन संरक्षण के आधार पर उन्हें बकाया का भुगतान नहीं हुआ है, उसे अविलंब भुगतान किया जाएगा।