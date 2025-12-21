राज्य ब्यूरो, पटना। Teachers inter-district transfer: शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के अंतरजिला स्थानांतरित 27 हजार 171 शिक्षकों को 31 दिसंबर तक पदस्थापित करने का निर्देश दिया है।

ये सभी वो शिक्षक हैं जिन्हें प्रखंड आवंटित किया जा चुका है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तय अवधि में शिक्षकों का पदस्थापन संबंधित विद्यालयों में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

विकल्‍प नहीं भरने वाले का आवंटन होगा निरस्‍त

इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.बी. राजेन्दर द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गई थी। इस मार्गदर्शिका के मुताबिक जिन शिक्षकों को चुने गए पांच प्रखंडों में रिक्ति नहीं होगी, उन्हें जिला के अंदर अन्य प्रखंडों में रिक्ति के अनुसार भेजा जाएगा।