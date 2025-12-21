Language
    Inter-district transfer: 31 तक स्थानातंरित शिक्षकों का होगा पदस्थापन, व‍िभाग ने बताया क्‍या होगी प्राथम‍िकता

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:52 PM (IST)

    Bihar Teachers Posting: बिहार में अंतर-जिला स्थानांतरण के तहत 31 तारीख तक शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। विभाग ने बताया है कि पदस्थापन में किन बातों ...और पढ़ें

    27,171 श‍िक्षकों की होगी पदस्‍थापना। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। Teachers inter-district transfer: शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के अंतरजिला स्थानांतरित 27 हजार 171 शिक्षकों को 31 दिसंबर तक पदस्थापित करने का निर्देश दिया है।

    ये सभी वो शिक्षक हैं जिन्हें प्रखंड आवंटित किया जा चुका है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तय अवधि में शिक्षकों का पदस्थापन संबंधित विद्यालयों में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

    विकल्‍प नहीं भरने वाले का आवंटन होगा निरस्‍त

    इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.बी. राजेन्दर द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गई थी। इस मार्गदर्शिका के मुताबिक जिन शिक्षकों को चुने गए पांच प्रखंडों में रिक्ति नहीं होगी, उन्हें जिला के अंदर अन्य प्रखंडों में रिक्ति के अनुसार भेजा जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जो शिक्षक प्रखंड का विकल्प नहीं भरेंगे, उनका जिला आवंटन स्वत निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी प्रखंड या विद्यालय में यदि विषयवार रिक्ति सीमित है तो सबसे पहले नियमित शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक और अंत में विद्यालय अध्यापक को प्राथमिकता दी जाएगी।

    ऐसे शिक्षकों को दी जाएगी प्राथम‍िकता 

    प्रखंड या विद्यालय आवंटन के क्रम में दिव्यांग महिला शिक्षिका को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद दिव्यांग पुरुष शिक्षक, सामान्य महिला शिक्षक और सामान्य पुरुष शिक्षकों को क्रमबद्ध प्राथमिकता दी जाएगी।

    इसके साथ ही अधिक उम्र वाले शिक्षकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही विषयवार और कक्षावार उपलब्ध रिक्ति को आधार मानकर ही अंतिम आवंटन किया जाएगा।