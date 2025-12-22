Bihar STET Result के बाद शुरू होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षा विभाग को मिली लिस्ट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) का परीक्षाफल घोषित होने के बाद शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल जल्द आएगा। परीक्षाफल 31 दिसंबर तक आने की संभावना है।

माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होने की अनिवार्य अर्हता है। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होने की अनिवार्य अर्हता है।

राज्य में करीब 40 हजार पदों पर शिक्षकों की रिक्तियों का अनुमान है जिसके विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी की जा रही है।

आयोग से होने वाली चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 34 जिलों ने शिक्षा विभाग को रिक्तियां सौंप दी हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी संबंधित जिलों ने रोस्टर के साथ रिक्तियां भेजी हैं। अब सिर्फ आठ जिलों से रिक्तियां आनी बाकी हैं।

संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों निर्देश दिया गया है कि अविलंब रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए रिक्तियां भेजें।

