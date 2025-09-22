Language
    BPSC Teacher Bharti: 26000 रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, बीपीएससी को भेजा जाएगा प्रस्ताव

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:49 PM (IST)

    बिहार में सरकारी स्कूलों में लगभग 26 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी जिसके लिए शिक्षा विभाग बीपीएससी को प्रस्ताव भेजेगा। कुछ जिलों से रिक्तियां आने में देरी हो रही है। टीआरई-4 के बाद टीआरई-5 का आयोजन होगा। एसटीईटी परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर तक होगी और परिणाम 16 नवंबर को आएगा। 17 हजार शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए फिर से जिलों का विकल्प देना होगा।

    26 हजार रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, बीपीएससी का अधियाचना जल्द

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सरकारी विद्यालयों में करीब 26 हजार रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अगले पांच दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को अधियाचना भेजी जाएगी। इस देरी वजह चार जिलों से शिक्षक पद संबंधी रिक्तियां और रोस्टर क्लियरेंस का कार्य बचा है जो जल्द ही करा लिया जाएगा।

    सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। इस मौके पर शिक्षा सचिव दिनेश कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला मौजूद थी।

    उन्होंने बताया कि अध्यापक भर्ती परीक्षा-चार (टीआरई-4) के लिए अधिकांश जिलों से शिक्षकों की रिक्तियां आ चुकी हैं। चार-जिलों की बची हुई रिक्ति आने और रोस्टर क्लियर करा ली जाएंगी। पांच दिनों के अंदर टीआरई-4 की वेकेंसी बीपीएससी को भेज दी जाएगी।

    टीआरई-4 में करीब 26 हजार रिक्तियां संभावित हैं। टीआरई-4 के बाद टीआरई-5 का भी आयोजन कराया जाएगा। हाल में बीपीएससी से अब तक 2.33 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। एक करोड़ 76 लाख विद्यार्थियों के हिसाब से यहां शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।

    उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) के लिए 19 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं, आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर है। एसटीईटी की परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर तक होगी और 16 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा।

    17 हजार शिक्षकों को स्थानांतरण को देने होंगे नए सिरे से तीन जिलों के विकल्प

    शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि 41 हजार 689 शिक्षकों ने ऐच्छिक तबादला के लिए पांच से 13 सितंबर तक तीन-तीन जिलों के विकल्प के साथ आवेदन किया था। इसमें 24 हजार 600 शिक्षकों को उनके विकल्प वाले जिलों में स्थानांतरण कर दिया गया है।

    शेष करीब 17 हजार शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के जिलों में रिक्तियाें की उपलब्धता नहीं होने स्थानांतरण नहीं हो सका। ऐसे शिक्षक फिर से तीन-तीन जिलों का विकल्प 23 से 28 सितंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।