इस संबंध में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया गया। विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.बी. राजेन्दर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अंतरजिला स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन लिया गया था।

इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षकों से 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक पांच-पांच प्रखंडों का विकल्प मांगा जाएगा। इसके बाद 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटन होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में अंतर जिला स्थानांतरण किए गए 27,171 शिक्षकों की 31 दिसंबर तक विद्यालयों में पदस्थापन सुनिश्चित किया जाएगा।

स्थानांतरण के लिए 41, 684 शिक्षकों ने तीन-तीन जिलों का विकल्प दिया था। इसमें से 24,732 शिक्षकों को विकल्प वाला जिला आवंटन हो गया था।

जिन शिक्षकों को जिला संबंधी कोई विकल्प नहीं मिला उन शिक्षकों से फिर से अन्य तीन जिलों का विकल्प के साथ आवेदन मांगा गया।

इसमें 9,849 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें से दो दिन पहले 2439 शिक्षकों को जिला आवंटन कर दिया गया। इस तरह 27,732 शिक्षकों को जिलाें में स्थानांतरण हो गया।

अब शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रखंडों के विकल्प में से किसी एक प्रखंड का आवंटन मिलेगा। इसके बाद शिक्षकों की रिक्ति और विषय के हिसाब से विद्यालयों में पदस्थापन किया जाएगा।

अब प्रत्येक जिला शिक्षा कार्यालय में होगा ई-शिक्षा कोष सेल