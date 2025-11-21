Bihar में 27,171 शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए आई गई खबर, प्रखंडों का मांगा जाएगा विकल्प
बिहार में 27,171 शिक्षकों की पदस्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें शिक्षकों से प्रखंडों का विकल्प मांगा जाएगा। मेरिट और आरक्षण के आधार पर पोस्टिंग होगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू हो सके।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में अंतर जिला स्थानांतरण किए गए 27,171 शिक्षकों की 31 दिसंबर तक विद्यालयों में पदस्थापन सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षकों से 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक पांच-पांच प्रखंडों का विकल्प मांगा जाएगा। इसके बाद 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटन होगा।
Bihar Chunav 2025 के पहले लिया गया था आवेदन
इस संबंध में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया गया। विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.बी. राजेन्दर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अंतरजिला स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन लिया गया था।
स्थानांतरण के लिए 41, 684 शिक्षकों ने तीन-तीन जिलों का विकल्प दिया था। इसमें से 24,732 शिक्षकों को विकल्प वाला जिला आवंटन हो गया था।
जिन शिक्षकों को जिला संबंधी कोई विकल्प नहीं मिला उन शिक्षकों से फिर से अन्य तीन जिलों का विकल्प के साथ आवेदन मांगा गया।
इसमें 9,849 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें से दो दिन पहले 2439 शिक्षकों को जिला आवंटन कर दिया गया। इस तरह 27,732 शिक्षकों को जिलाें में स्थानांतरण हो गया।
अब शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रखंडों के विकल्प में से किसी एक प्रखंड का आवंटन मिलेगा। इसके बाद शिक्षकों की रिक्ति और विषय के हिसाब से विद्यालयों में पदस्थापन किया जाएगा।
अब प्रत्येक जिला शिक्षा कार्यालय में होगा ई-शिक्षा कोष सेल
जागरण संवाददाता, पटना। राज्य के प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय में ई-शिक्षा कोष सेल गठित किया जाएगा।
इसको संचालित करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद स्तर पर एजेंसी के माध्यम से 112 तकनीशियन नियुक्त किए गए हैं। ये तकनीशियन प्रत्येक जिले में भेजे जाएंगे।
ई-शिक्षा कोष सेल दिसंबर से काम करने लगेगा। जिला शिक्षा कार्यालय, पटना में भी ई-शिक्षा कोष सेल बनाया जा रहा है। अब तक केवल शिक्षा विभाग में ई-शिक्षा कोष सेल कार्य कर रहा था।
अब इसे जिला शिक्षा कार्यालय तक विस्तार दिया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बनाए जा रहे इस सेल से जिले के प्रत्येक स्कूलों पर नजर रखी जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।