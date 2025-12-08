Language
    बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात: सरकार उठाएगी पढ़ाई का पूरा खर्च, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 4 लाख तक इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    बिहार सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को और सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत, योग्य छात्रों ...और पढ़ें

    स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 4 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (BSCC) योजना को और अधिक सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत राज्य के योग्य विद्यार्थियों को ₹4 लाख तक का ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी छात्र आर्थिक समस्या के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े इसलिए सभी बच्चों के लिए ये फायदेमंद योजना है।

    कौन कर सकते हैं आवेदन?

    सरकार द्वारा जारी पात्रता मानकों के अनुसार, आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। छात्र को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए चयनित या नामांकित होना चाहिए।
    सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक, सभी प्रकार के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम इस योजना के दायरे में आते हैं। साथ ही, छात्र किसी अन्य छात्रवृत्ति, ऋण या वित्तीय सहायता का लाभ एक साथ नहीं ले सकता।

    सरकार ने उन पाठ्यक्रमों की विस्तृत सूची भी जारी की है जिनके लिए ऋण उपलब्ध है। यह सूची DRCC केंद्रों व 7 निश्‍चय युवा पोर्टल पर उपलब्ध है।

    मुख्य लाभ क्या हैं?

    • स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की खासियत यह है कि छात्र को पढ़ाई पूरी होने और रोजगार मिलने के बाद ही ऋण चुकाना शुरू करना होता है।
    • ₹4 लाख तक का ऋण
    • पुस्तकें, लैपटॉप और कॉर्स फीस के लिए सहायता
    • लड़कियों, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 1% ब्याज, अन्य के लिए 4%
    • सरकारी योजना होने से वसूली प्रक्रिया सरल
    • कुछ मामलों में अवशिष्ट राशि माफी की भी संभावना

    कैसे करें आवेदन?

    • आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:
    • आधिकारिक वेबसाइट 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर जाएं।
    • “नया आवेदक पंजीकरण” पर क्लिक कर मोबाइल, ईमेल और आधार नंबर दर्ज करें।
    • प्राप्त यूज़र आईडी से लॉग इन कर आवेदन फॉर्म भरें।
    • ‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ चुनें और विवरण सबमिट करें।
    • DRCC केंद्र की ओर से SMS/Email द्वारा नियुक्ति दी जाएगी।
    • निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ DRCC पहुंचे।
    • सत्यापन व बैंक स्वीकृति के बाद ऋण जारी कर दिया जाएगा।

    दस्तावेज़

    • आधार कार्ड
    • 10वीं–12वीं की मार्कशीट
    • बैंक पासबुक
    • नामांकन पत्र
    • फीस विवरण
    • निवास प्रमाण
    • फोटो

    उच्च शिक्षा की राह आसान

    सरकार की इस योजना ने हजारों छात्रों को नई दिशा दी है। अब आर्थिक दिक्कतें उच्च शिक्षा के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगी। सरल प्रक्रिया और बिना ब्याज ऋण के साथ, बिहार के युवाओं के सामने उच्च शिक्षा के लिए सुनहरा अवसर खुल गया है।