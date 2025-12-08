बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात: सरकार उठाएगी पढ़ाई का पूरा खर्च, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 4 लाख तक इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (BSCC) योजना को और अधिक सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत राज्य के योग्य विद्यार्थियों को ₹4 लाख तक का ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी छात्र आर्थिक समस्या के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े इसलिए सभी बच्चों के लिए ये फायदेमंद योजना है।

कौन कर सकते हैं आवेदन? सरकार द्वारा जारी पात्रता मानकों के अनुसार, आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। छात्र को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए चयनित या नामांकित होना चाहिए।

सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक, सभी प्रकार के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम इस योजना के दायरे में आते हैं। साथ ही, छात्र किसी अन्य छात्रवृत्ति, ऋण या वित्तीय सहायता का लाभ एक साथ नहीं ले सकता।