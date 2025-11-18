Bihar STF Action: बिहार एसटीएफ की सूचना पर लखनऊ में छापा, छह लुटेरे गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार एसटीएफ की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पंजाब में बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं छह अपराधियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अपराधियों में लुधियाना पंजाब का रोहित कुमार, बेगूसराय का शुभम कुमार व रोशन कुमार, खगड़िया का सागर कुमार व बमबम कुमार और समस्तीपुर का राहुल कुमार शामिल है। इनके पास से दो पिस्टल, दस कारतूस और एक पिकअप वैन बरामद किया गया है।