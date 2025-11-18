Bihar STF Action: बिहार एसटीएफ की सूचना पर लखनऊ में छापा, छह लुटेरे गिरफ्तार
बिहार एसटीएफ की सूचना पर लखनऊ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये लुटेरे बिहार में लूट की कई घटनाओं में शामिल थे और लखनऊ में छिपकर अपराध कर रहे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि उनके साथियों और योजनाओं का पता चल सके।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार एसटीएफ की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पंजाब में बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं छह अपराधियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार अपराधियों में लुधियाना पंजाब का रोहित कुमार, बेगूसराय का शुभम कुमार व रोशन कुमार, खगड़िया का सागर कुमार व बमबम कुमार और समस्तीपुर का राहुल कुमार शामिल है। इनके पास से दो पिस्टल, दस कारतूस और एक पिकअप वैन बरामद किया गया है।
जानकारी के अनुसार, बिहार एसटीएफ को 17 नवंबर को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हथियार गोली से लैस होकर पंजाब में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं और लखनऊ पहुंचने वाले हैं।
इसके बाद बिहार एसटीएफ की टीम ने यूपी पुलिस से समन्वय स्थापित कर सभी छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।