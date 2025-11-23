बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, पटना के टॉप-10 शामिल अपराधी जमशेदपुर से गिरफ्तार
बिहार एसटीएफ ने पटना के टॉप-10 अपराधियों में शामिल एक अपराधी को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने यह कार्रवाई की। अपराधी पर पटना में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। इस गिरफ्तारी से पटना में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार एसटीएफ ने झारखंड के जमशेदपुर में छापेमारी कर पटना जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल दिवाकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे झारखंड पुलिस के सहयोग से दबोचा गया। वह जमशेदपुर के ओलिडिड थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहा था।
वर्ष 2023 में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में बाइकर्स गैंग के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई में इसमें उज्जवल उर्फ धोनी हत्याकांड एवं शास्त्रीनगर में ही एक और हत्याकांड में उसका नाम उजागर हुआ था।
इसके बाद ही अपहरण, आर्म्स एक्ट सहित पांच से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपित मूल रूप से फुलवारीशरीफ के आदर्श कालोनी रोड का निवासी है। उज्ज्वल हत्याकांड में उसका भी नाम सामने आया।
इसके बाद पुलिस पटना में उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश देने लगी। इसके बाद भी वह पुलिस के हाथ नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसका नाम पटना के टॉप 10 अपराधियों में शामिल हो गया।
एसटीएफ की सूची में दिवाकर का भी नाम था। पटना पुलिस और एसटीएफ उसके बारे में लगातार जानकारी जुटा रही थी। इसी बीच, सूचना मिली कि दिवाकर गिरफ्तारी के डर से झारखंड के जमशेदपुर के ओलिडिड थाना क्षेत्र में पहचान छिपाकर रह रहा है। उसके ठिकाने का सत्यापन किया गया।
इसके बाद एसटीएफ जमशेदपुर पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिवाकर को दबोच लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उज्ज्वल की हत्या अन्य आरोपित भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
