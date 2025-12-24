BPSC TRE4: एसटीईटी परिणाम के बाद शुरू होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति, 31 दिसंबर तक आ सकता है रिजल्ट

जागरण संवाददाता, पटना। STET Result: राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) के परिणाम के बाद शुरू होगी। शिक्षा विभाग की ओर से संकेत दिए गए हैं कि एसटीईटी का परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर तक जारी होने की संभावना है। परिणाम घोषित होते ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार माध्यमिक शिक्षक पद के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए एसटीईटी के द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक योग्यता मानी गई है। इस बार एसटीईटी परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) पद्धति से आयोजित की गई थी, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज हुई है।

परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही जिलों से रोस्टर क्लियरेंस और रिक्तियों से संबंधित प्रक्रिया भी तेज कर दी जाएगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए जिलों को रोस्टर क्लीयरेंस के साथ रिक्तियों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 23 जिलों ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी रिक्तियों की जानकारी शिक्षा विभाग को सौंप दी है, जबकि शेष जिलों को भी शीघ्र सूची भेजने का निर्देश दिया गया है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि सभी जिलों से रिक्तियों का विवरण प्राप्त होते ही चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा। इस चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिससे लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरा जा सकेगा।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन, मेधा सूची और काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिल सके।

एसटीईटी के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि परिणाम के साथ ही नियुक्ति की राह भी साफ हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे विभागीय वेबसाइट और आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें।