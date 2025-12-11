STET अभ्यर्थियों का बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर हंगामा; रिवाइज्ड आंसर-की, नोटिफिकेशन और ग्रेस मार्क्स की मांग तेज

राधा कृष्ण, पटना। पटना में बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 20–25 उम्मीदवार बोर्ड ऑफिस गेट के बाहर जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोर्ड लगातार उन्हें गुमराह कर रहा है और उनकी आपत्तियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही।

छात्रों की मुख्य मांग रिवाइज्ड आंसर-की जारी करने, स्पष्ट नोटिफिकेशन देने और आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए सवालों पर ग्रेस मार्क्स देने की है। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी 'हमारी मांगें पूरी करो', 'STET होश में आओ' और 'गुमराह करना बंद करो' जैसे नारे लगा रहे थे। मौके पर मौजूद कॉमर्स की छात्रा ज्योति ने बताया कि बोर्ड बार-बार केवल डेट बढ़ा रहा है, लेकिन न तो रिवाइज्ड आंसर-की जारी हो रही है और न ही कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा कि परीक्षा में 21 सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, जिसके कारण कई छात्रों के नंबर प्रभावित हुए हैं। ऐसे में ग्रेस मार्क्स देना जरूरी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे बार-बार आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। 27, 28 और 29 नवंबर को भी उन्होंने बोर्ड कार्यालय का घेराव किया था, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।