बिहार में राष्ट्रीय खेल की तर्ज पर होंगे राज्य खेल, श्रेयसी ने 2028 कॉमनवेल्थ का एक खेल प्रदेश में कराने का किया वादा

जागरण संवाददाता, पटना। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पाटलिपुत्र खेल परिसर पहुंचीं। उन्होंने पहली घोषणा प्रदेश में राज्यस्तरीय खेल से की। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल की तर्ज पर जनवरी-फरवरी में राज्य में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी प्रतिभा दिखा सकेंगे। इसके पहले बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने श्रेयसी को खेलो इंडिया की बुकलेट देकर सम्मानित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रेयसी ने कहा कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। खिलाड़ियों के लिए मेरे दरवाजे दिन-रात हमेशा खुले रहेंगे। हम सभी खेल को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान उन्होंने रवींद्रण शंकरण के आग्रह पर इस बात पर भी हामी भरी कि 2028 में आयोजित कामनवेल्थ गेम्स में कोई एक खेल बिहार में हो, इसकी कोशिश की जाएगी।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने कहा कि प्रदेश में पहली बार खिलाड़ी को हाथ में खेल विभाग आया है। अन्य राज्य भी हमसे सीख लेंगे। एथलीटों के परिश्रम से राज्य में खेल के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं, उसी के फल स्वरूप पीएम ने मन की बात में बिहार में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चर्चा की।