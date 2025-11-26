बिहार में राष्ट्रीय खेल की तर्ज पर होंगे राज्य खेल, श्रेयसी ने 2028 कॉमनवेल्थ का एक खेल प्रदेश में कराने का किया वादा
बिहार में अब राष्ट्रीय खेलों की तरह राज्य खेल आयोजित होंगे। ओलंपियन श्रेयसी सिंह ने 2028 कॉमनवेल्थ गेम्स का एक खेल बिहार में कराने का वादा किया है। राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास कर रही है। श्रेयसी सिंह के समर्थन से बिहार में खेलों के विकास को गति मिलेगी। राज्य खेल का आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, पटना। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पाटलिपुत्र खेल परिसर पहुंचीं। उन्होंने पहली घोषणा प्रदेश में राज्यस्तरीय खेल से की।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल की तर्ज पर जनवरी-फरवरी में राज्य में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी प्रतिभा दिखा सकेंगे। इसके पहले बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने श्रेयसी को खेलो इंडिया की बुकलेट देकर सम्मानित किया।
श्रेयसी ने कहा कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। खिलाड़ियों के लिए मेरे दरवाजे दिन-रात हमेशा खुले रहेंगे। हम सभी खेल को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान उन्होंने रवींद्रण शंकरण के आग्रह पर इस बात पर भी हामी भरी कि 2028 में आयोजित कामनवेल्थ गेम्स में कोई एक खेल बिहार में हो, इसकी कोशिश की जाएगी।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने कहा कि प्रदेश में पहली बार खिलाड़ी को हाथ में खेल विभाग आया है। अन्य राज्य भी हमसे सीख लेंगे। एथलीटों के परिश्रम से राज्य में खेल के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं, उसी के फल स्वरूप पीएम ने मन की बात में बिहार में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चर्चा की।
उन्होंने कहा कि जीविका की तरह श्रेयसी खेल दीदी के नाम से मशहूर होंगी। बिहार ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि श्रेयसी के आने से खेल के क्षेत्र में क्रांति की नई शुरुआत होगी।
बीएसएसए के निदेशक रवींद्र नाथ चौधरी ने कहा कि श्रेयसी राज्य के हर खिलाड़ियों के लिए उदाहरण बनेंगी। इस अवसर पर बीएसएसए के उपनिदेशक हिमांशु सिंह, क्रीड़ा संचालक आनंदी कुमार, जिला खेल पदाधिकारी ओम प्रकाश, बिहार राइफल एसोसिएशन के सचिव कुमार त्रिपुरारी सिंह और कई खेल संघों के सदस्य मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।