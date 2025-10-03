Sports Quota Jobs: बिहार में 76 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा! लिस्ट आई सामने

इसमें सबसे अधिक रग्बी और सेपकटाकर खिलाड़ी हैं। दोनों विधाओं से 15-15 को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। अन्य खेल में 11 फुटबॉलर, सात एथलीट, पांच पारा गेम्स, पांच लानबॉल, चार वुशू, चार सॉफ्ट टेनिस, तीन तलवारबाजी, दो कबड्डी, दो कुश्ती, एक बास्केटबॉल, एक बॉक्सिंग, एक ट्रैक साइकिलिंग, एक नेटबॉल खिलाड़ी शामिल हैं।

नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा कुल 15 खेल स्पर्धाओं से उम्मीदवारों का चयन किया गया है। नियुक्त होने वाले 10वीं से लेकर परास्नातक तक की डिग्री वाले हैं।

अक्षय पांडेय, पटना। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के तहत इस बार विभिन्न खेल विधाओं के कुल 76 खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी।

रग्बी से चुनचुन कुमारी, करीना कुमारी, गुड़िया कुमारी, उर्वशी कुमारी, शोभा कुमारी, रितु कुमारी, श्वेता कुमारी, जाकिर हुसैन, प्रतीक राज, राजू कुमार, मो. अरमान आलम, सौरभ कुमार, राकेश मुर्मु, सुधांशु रंजन और रौशन कुमार शामिल हैं।

फुटबॉल से 11 और रग्बी से सात महिला खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। सभी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौपेंगे।

सेपकटाकरा से आरती कुमारी, रश्मि कुमारी, स्नेहा वर्मा, वर्षा कुमारी, आराध्या श्रीवास्तव, प्रिंस कुमार, जयवीर सिंह, स्पर्श सिन्हा, अभिनव राज, धर्मेंद्र कुमार, राज आर्यन, कुंदन कुमार, आर्यन आनंद, सचिन कुमार, अनुप कुमार हैं।

इसी तरह फुटबॉल से निशा कुमारी, अंजली कुमारी, साभ्रा खातून, निभा कुमारी, सिंधु कुमारी, अंजली कुमारी, नीतू कुमारी, शांभवी राज, श्रुति कुमारी, विजेता कुमारी, लकी कुमारी।

एथलीट में दीपक कुमार यादव, कर्ण कुमार सिंह, रजत राज, अर्जित कुमार यादव, सनी राज, जसवंत सरोज, सोनी कुमार शामिल हैं।

पारा गेम्स से गजेंद्र कुमार, विजय कुमार, रितिक आनंद, अभिषेक कुमार। लानबॉल में जामिल अहमद, मो. मुख्तार खान, मुकेश कुमार, नितेश पारिक, संतोष कुमार हैं। वुशू में शुभम कुमार, अपराजिता मिश्रा, आशीष कुमार, अमीशा कुमारी।

सॉफ्ट टेनिस में होशियार सिंह, आकृत कुमार, कुमार अमरेश, नीतीश कुमार। तलवारबाजी में हर्ष राज, तुषार कुमार, शिवम कुमार। कुश्ती में अनु गुप्ता, प्रीति कुमारी, कबड्डी में सुमन कुमारी, सुरूचि कुमारी, बास्केटवाल कुणाल कुमार सिंह, बॉक्सिंग में रौनक मिश्रा, ट्रैक साइकिलिंग में प्रहलाद कुमार, नेट बाल में आर्या कुमारी।