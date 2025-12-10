Language
    बिहार में माफिया पर एक्‍शन के लिए बन गई विशेष टीम, क‍िन अधिकारियों को क‍िया गया शाम‍िल? कसेंगे नकेल

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    बिहार में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम में शामिल अधिकारियों का उद्देश्य संगठित अपराध पर नकेल कसना है। पटना और ...और पढ़ें

    Hero Image

    आर्थ‍िक अपराध इकाई ने बनाई विशेष टीम। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chowdhary) के निर्देश के बाद संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। बालू और जमीन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने विशेष कार्य दल का गठन किया है।

    इस विशेष टीम की कमान डीआइजी मानवजीत सिंह ढिल्लों को सौंपी गई है। उनकी सहायता के लिए ईओयू के एसपी राजेश कुमार के साथ चार डीएसपी और पांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारियों को टीम में शामिल किया गया है।

    अब शुरू होगा ऑपरेशन 

    ईओयू के एडीजी के नैय्यर हसनैन खान ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। ईओयू अधिकारियों के अनुसार, यह विशेष कार्य दल बालू और जमीन माफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए समर्पित होगा।

    इसके साथ यह राज्य सरकार के संबंधित विभागों एवं जिलास्तरीय प्रशासन से भी समन्वय और सहयोग लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ईओयू ने सभी जिलों को पत्र लिखकर बालू और जमीन माफियाओं को चिह्नित कर उनकी सूची बनाने का निर्देश भी दिया है।

    इस सूची के आधार पर पहले बड़े और कुख्यात बालू के अवैध खनन से जुड़े अपराधियों और जमीन माफियाओं के विरुद्ध ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।

    ईओयू को 9031829072 पर दें सूचना

    बालू और जमीन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ईओयू ने आमलोगों से भी सूचना मांगी है। बालू के अवैध खनन, बालू माफिया और भू-माफिया के विरुद्ध मोबाइल नंबर 9031829072 पर सूचना देने की अपील आमलोगों से की गई है।

    बता दें कि एक द‍िन पूर्व उपमुख्‍यमंत्री सह खान एवं भू तत्‍व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्‍हा ने अवैध खनन के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई का संकेत दिया। इसकी सूचना देने वालों को इनाम देने की ऐलान भी किया है। इसके साथ ही दाखिल-खारिज, परिमार्जन जैसे कार्यों में गड़बड़ी के मामले पर भी उन्‍होंने कड़ा रुख अख्तियार किया है। 