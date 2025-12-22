71863 प्रारंभिक विद्यालयों में कमजोर बच्चों की होगी विशेष निगरानी, शिक्षा विभाग ने DEO को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में कमजोर बच्चों की विशेष निगरानी होगी। इसके लिए हर विद्यालय प्रखंड शिक्षा कार्यालय के साथ समन्वय कायम करेगा। 24 दिसंबर को प्रत्येक विद्यालय में हर बच्चा श्रेष्ठ थीम पर अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है।

शिक्षा विभाग का यह मानना है कि हर बच्चा विशेष है, उसमें प्रतिभा है और उसमें श्रेष्ठ बनने की क्षमता है। इसके मद्देनजर इस बार होने वाले अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का थीम भी यही रखा गया है।

यह थीम इसलिए रखा गया है, ताकि प्रत्येक बच्चे के सीखने की क्षमता और प्रगति को उसकी अपनी गति के अनुसार पहचाना और सराहा जा सके।

सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (एसएसए) को निर्देश दिया है।

निर्देश में कहा गया है कि अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी, अभिभावकों को बच्चो की शिक्षा में सक्रिय सहभागी बनाते हुए घर और विद्यालय के बीच सार्थक संवाद एवं सहयोग को सशक्त करता है। इसके माध्यम से बच्चों मे आत्मविश्वास का विकास तथा सीखने के लिए सकारात्मक, समावेश वातावरण का निर्माण सुनिश्चित किया जाता है।