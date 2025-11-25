Bihar Government: 69 आईटीआई बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आधुनिक ट्रेडों में मिलेगा प्रशिक्षण

राज्य ब्यूरो, पटना। नई सरकार द्वारा राज्य में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने और रोजगार-स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं। इस कड़ी में राज्य में 69 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का काम पूरा कर लिया गया है, जहां अगले माह से युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का कार्यारंभ होगा।

इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने कार्य योजना तैयार करने का निर्देश नोडल अधिकारियों को दिया है। इन संस्थानों में युवाओं को आधुनिक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से प्रशिक्षित युवा उद्योगों में सीधे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, जिससे बिहार का कौशल विकास क्षेत्र मजबूत बनेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी आईटीआई में यह सुविधा शीघ्र बहाल हो जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा समान रूप से लाभान्वित हो सकें।

श्रम संसाधन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक राज्य के युवाओं के कौशल विकास का मुख्य लक्ष्य उन्हें रोजगार योग्य बनाना, स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और उन्हें भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करना है। इसका उद्देश्य बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी को कम करना, उत्पादकता बढ़ाना और जीवन स्तर में सुधार करना भी है। इसके अतिरिक्त, यह योजनाएं युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं, नए कौशल सिखाती हैं, और तकनीकी परिवर्तन के अनुकूल बनने की क्षमता विकसित करती हैं।