बिहार के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा नया काम, पढ़ाई के साथ अब संगीत सीखेंगे बच्चे

जागरण संवाददाता, पटना। सरकारी स्कूलों में रिकॉर्डेड गाने पर चेतना सत्र का आयोजन नहीं होगा, बल्कि बच्चे अब खुद वाद्य यंत्र बजाते हुए चेतना सत्र में शामिल होंगे। वाद्य यंत्र बजाने और गाना गाने में बच्चे दक्ष बने इसके लिए जिले के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में म्यूजिक डेस्क बनाया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में हारमोनियम, तबला, झाल, करताल आदि की खरीदारी की जाएगी। बच्चों को गाना गाने सहित इन वाद्य यंत्रों को बचाने के लिए संगीत के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

सप्ताह में दो या तीन आयोजित होगी संगीत की कक्षा शिक्षा विभाग के अनुसार इसमें उन लड़के और लड़कियों को शामिल किया जाएगा, जिनमें गाना गाने में दिलचस्पी होगी। लड़कियों को संगीत की शिक्षा देने पर विशेष जोड़ दिया जाएगा। गाने-गाने के अलावा तबाला, हारमोनियम, झाल, करताल की कला भी सिखाया जाएगा।

गाने में छठ जैसे पारंपरिक गाने सहित बिहारी लोक गीत पर ज्यादा जोड़ दिया जाएगा। स्कूलों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वाद्य यंत्र खरीदने के लिए प्रत्येक स्कूलों को 10 से 15 हजार रुपये की बजट तैयार की जा रही है।

गाना गाने के लिए 20-20 विद्यार्थियों का बनाया जाएगा ग्रुप प्रत्येक उच्च माध्यमिक स्कूलों में संगीत दक्ष में बनाने के लिए 20 विद्यार्थियों का ग्रुप बनाया जाएगा। जिसमें 10 लड़के और 10 लड़कियां शामिल होंगी। विद्यार्थी जब संगीत में दक्ष हो जाएंगे प्रखंड और जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें जो भी विद्यार्थी सफल होते हैं तो सरकार स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा।

स्कूलों में पहले से तैयार बैंड टीम जिले में आधा दर्जन स्कूलों में बैंड टीम तैयार किया गया है। इस बैंड टीम इस बार 15 अगस्त को मौके पर गांधी मैदान, पटना में आयोजित समारोह में शानदार प्रदर्शन किया था। इस बैंड टीम में केवल लड़कियां शामिल थी।