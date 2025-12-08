Bihar School Timing: ठंड बढ़ते ही बदला स्कूलों का समय, सुबह 8 बजे के बाद से ही लगेंगी कक्षाएं

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के न्यूनतम तापमान में गिरावट का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो इसे देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी सरकारी-निजी स्कूलों के लिए नया समय निर्धारित किया गया है।

अब किसी भी स्कूल सुबह 8 बजे के पहले शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि कड़ाके की ठंड व गलन से बच्चों को बचाने के लिए यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। यह आदेश डीएम की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है।