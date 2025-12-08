Language
    Bihar School Timing: ठंड बढ़ते ही बदला स्कूलों का समय, सुबह 8 बजे के बाद से ही लगेंगी कक्षाएं

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    बिहार में ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पटना सहित कई जिलों में अब स्कूल सुबह आठ बजे के बाद ही खुलेंगे। यह निर्णय छात्रों के ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के न्यूनतम तापमान में गिरावट का विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो इसे देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी सरकारी-निजी स्कूलों के लिए नया समय निर्धारित किया गया है।

    अब किसी भी स्कूल सुबह 8 बजे के पहले शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि कड़ाके की ठंड व गलन से बच्चों को बचाने के लिए यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। यह आदेश डीएम की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि यह आदेश विद्यार्थियों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जारी किया गया है। ठंड बढ़ने पर समय में आगे भी बदलाव किया जा सकता है।

    मंगलवार से ही इसे लागू कराने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व निजी विद्यालयों के संचालकों को आदेश की प्रति भेजकर समय में बदलाव का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    इसके अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व विद्यालय अवर निरीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के लिए इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है।

