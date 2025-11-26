Language
    Bihar News: सभी 72 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में होगी अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी, शिक्षा विभाग ने तय की तारीख

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    बिहार के सभी 72 हजार सरकारी स्कूलों में 29 नवंबर को अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी होगी। शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। संगोष्ठी का विषय 'हर बच्चा होगा स्कूल का हिस्सा और निपुण बनेगा बिहार हमारा' है। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वे बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें।

    सभी 72 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में होगी अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी 72 हजार सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 29 नंवबर को हर विद्यालय में इस कार्यक्रम कराने का आदेश सभी जिलों को दिया है। इसका थीम है-हर बच्चा होगा स्कूल का हिस्सा और निपुण बनेगा बिहार हमारा।

    प्राथमिक शिक्षा निदेशक सहिला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी में अभिभावकों को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान किसी व्यक्ति के जीवन की आधारशिला होती है।

    निर्देश में आगे कहा कि इसे सुदृढ़ कर ही बच्चों को एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सकता है। हर बच्चे को चाहे उसकी पृष्ठभूमि, क्षमता, भाषा, समाजिक स्थिति या किसी भी प्रकार की भिन्नता क्यों न हो, गुणवत्ता एवं समावेश शिक्षा उपलब्ध कराना सामूहिक जिम्मेदारी है।

    अभिभावकों को उनके बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी जाए। उन्हें इस बात को लिए प्रेरित किया जाय कि बच्चे को हर दिन स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और उनकी तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करें। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर भी अभिभावकों के साथ चर्चा होगी।