School Holidays: बिहार शिक्षा विभाग ने जारी की 2026 की अवकाश तालिका, कितने दिन बंद रहेंगे सरकारी स्कूल ?

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के लिए सभी सरकारी, राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना, उच्चतर प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों (संस्कृत, उर्दू एवं मदरसा सहित) की वार्षिक अवकाश तालिका जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार वर्ष 2026 में कुल 75 दिन का अवकाश निर्धारित किया गया है, जिसमें 10 रविवार शामिल हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक (माध्यमिक) संजय आर.ए.ओ. ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अवकाश तालिका में मकर संक्रांति से लेकर दीपावली, छठ व शीतकालीन अवकाश तक सभी प्रमुख पर्व और सरकारी अवकाश शामिल किए गए हैं। सूची के मुताबिक मकर संक्रांति 14 जनवरी, बसंत पंचमी 23 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, संत रविदास जयंती 1 फरवरी, महाशिवरात्रि 15 फरवरी, होली 3-4 मार्च को अवकाश रहेगा। इसी तरह मार्च और अप्रैल में भी कई पर्वों को शामिल किया गया है। सबसे लंबा अवकाश जून में अधिसूचना के अनुसार 1 जून से 20 जून तक 20 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान दो रविवार भी पड़ रहे हैं। वर्ष के अंत में 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है, जो कुल 7 दिन का होगा।

दुर्गा पूजा और दीपावली में लंबी छुट्टियां दुर्गा पूजा अवकाश 17 से 21 अक्टूबर तक रहेगा, जो कुल 5 दिनों का है। वहीं दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ पर्व को मिलाकर 7 नवंबर से 17 नवंबर तक 10 दिनों का अवकाश रखा गया है।

विद्यार्थियों का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इसका विशेष निर्देश शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और गांधी जयंती मनाई जाएगी और इन दिनों विद्यालय खुले रहेंगे। कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद ही विद्यालय बंद होंगे।