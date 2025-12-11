Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार सरस मेला में लगेगा देशी स्वाद और हस्तकला का मेला, 12 दिसंबर से शुरू

    By Pushkar Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:22 AM (IST)

    बिहार सरस मेला 12 दिसंबर से पटना के गांधी मैदान में शुरू होगा, जो 28 दिसंबर तक चलेगा। इस वर्ष का थीम 'हुनरमंद हाथों से सजता बिहार' है। मेले में 25 राज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार सरस मेला

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार सरस मेला 12 दिसंबर से गांधी मैदान में लगेगा। यह 28 दिसंबर तक चलेगा। इस वर्ष सरस मेला का थीम हुनरमंद हाथों से सजता बिहार रखा गया है। सरस मेला आयोजन स्थल का अवलोकन बुधवार को जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेला का उद्घाटन ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार कर सकते है।वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह उपस्थित रहेंगे।

    25 राज्यों की स्वयं सहायता समूह का स्टॉल

    मेला में पांच सौ से अधिक स्टॉल से बिहार सहित 25 राज्यों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमी लगाएगी। जिसमें वह अपने-अपने प्रदेश के हस्तशिल्प, लोककला और देशी व्यंजनों का प्रदर्शनी सह बिक्री कर सकेगी। 

    महिला एवं बाल विकास निगम, उद्योग संघ, नगर निगम सहित बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी स्टॉल आवंटित किया गया है। फूड जोन में दीदी की रसोई में देसी, पौष्टिक व्यंजन परोसे जाएंगे। रुपयों की जमा-निकासी के लिए जीविका दीदियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र भी उपलब्ध होंगे। 

    हेल्प एवं स्वास्थ्य डेस्क की सुविधा 

    वहीं मेला में जीविका दीदियों द्वारा संचालित शिल्पग्राम के हस्तशिल्प उत्पाद, मधुग्राम के मधु उत्पाद खास होंगे। प्रतिदिन सम-सामयिक मुद्दों पर आधारित सेमिनार, लोकगीत एवं लोक नृत्य पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए जन-जागरण के उदेश्य से नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति किया जाएगा। मेला में आने वाले लोगों के लिए हेल्प एवं स्वास्थ्य डेस्क की सुविधा रहेगी।