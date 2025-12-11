बिहार सरस मेला में लगेगा देशी स्वाद और हस्तकला का मेला, 12 दिसंबर से शुरू

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार सरस मेला 12 दिसंबर से गांधी मैदान में लगेगा। यह 28 दिसंबर तक चलेगा। इस वर्ष सरस मेला का थीम हुनरमंद हाथों से सजता बिहार रखा गया है। सरस मेला आयोजन स्थल का अवलोकन बुधवार को जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने की।

मेला का उद्घाटन ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार कर सकते है।वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह उपस्थित रहेंगे। 25 राज्यों की स्वयं सहायता समूह का स्टॉल मेला में पांच सौ से अधिक स्टॉल से बिहार सहित 25 राज्यों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमी लगाएगी। जिसमें वह अपने-अपने प्रदेश के हस्तशिल्प, लोककला और देशी व्यंजनों का प्रदर्शनी सह बिक्री कर सकेगी।

महिला एवं बाल विकास निगम, उद्योग संघ, नगर निगम सहित बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी स्टॉल आवंटित किया गया है। फूड जोन में दीदी की रसोई में देसी, पौष्टिक व्यंजन परोसे जाएंगे। रुपयों की जमा-निकासी के लिए जीविका दीदियों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र भी उपलब्ध होंगे।